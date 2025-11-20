紐時：輝達晶片成為川普談判籌碼

美國總統川普19日在社群平台連發3則貼文，引用輝達執行長黃仁勳的話來強調自己促成最先進的人工智慧（AI）晶片在美國發明和製造。《紐約時報》指出，川普與黃仁勳的關係愈來愈密切，輝達的晶片甚至能成為美國政府與各國談判的籌碼。

川普引用3段黃仁勳所說過的話，分別為「我們之所以在美國製造，是因為川普總統。」「正如我承諾的那樣，輝達最先進的AI晶片Blackwell生產已經開始。AI，在美國發明、在美國製造，為美國和全世界而打造。」「這一切都始於川普想讓美國再工業化的目標，他的關稅政策是促成這一切的關鍵推力。」

《紐時》報導，川普上個月在APEC峰會，講述如何比以往任何一位總統都更努力地建設資料中心和雇用美國工人，但他突然停下來，詢問黃仁勳的情況，並稱讚他「是個了不起的人。」幾小時後，黃也在華盛頓會議上對川普讚不絕口，稱讚白宮廢除監管規定並鼓勵對人工智慧的投資，並稱川普徹底改變人工智慧領域的格局。

密切關注股市的川普也意識到，輝達已成為全球市值最高的上市公司，該公司晶片為川普提供與沙烏地阿拉伯、英國和大陸等多個國家談判的強大籌碼，甚至在美國斡旋多個國家之間的和平談判中發揮作用。

報導指出，黃仁勳與川普建立良好關係並非沒有道理，川普掌握輝達國內外監管的關鍵權力，控制輝達向大陸等主要市場銷售產品的許可證，並能幫助該公司的客戶獲得驅動輝達晶片所需要的電力。

知情人士透露，黃仁勳能贏得川普青睞，在於輝達願配合川普對大型企業的干預。今年8月川普提議美國政府從輝達對大陸晶片的銷售抽成，黃表示贊同。儘管這想法似乎違反美國法律，但黃仁勳表示，川普政府正在制訂一項新的法規來允許這種作法。