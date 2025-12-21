《紐時》2025年度電影出爐！資深影評人力推15部必看神片：揭開種族暴力、專制與戰爭陰影，直面我們不敢看的世界真相
在票房慘澹、產業焦慮不斷的2025年，真正亮眼的反而是電影本身。從突破敘事邊界到直面戰爭與歷史傷痕，今年全球導演都端出壓箱底的創作野心。《紐約時報》日前公布的兩份「年度十佳片單」，帶我們從密西西比走到莫斯科、從伊朗抵達加薩——每部都是對這個時代的回應。接下來，一起看看這些絕不能錯過的年度好片吧。
影評人一致點名，今年必看的五部神作
《紐時》兩位重量級影評人——曼諾拉・達吉斯（Manohla Dargis）與艾莉莎・威爾金森（Alissa Wilkinson）雖然觀影品味截然不同，一位偏愛影像語言的冒險、一位擅於從歷史創傷讀世界，但在2025年，他們在五部電影上達成共識。
這五部作品跨越美國種族史、伊朗專制、俄羅斯輿論封鎖與戰後猶太處境，風格各異卻同樣銳利，用不同的方式直視當代世界的裂痕。
《罪人》（Sinners）
達吉斯：這部電影像一記穿透美國歷史的驚雷。背景是1930年代的密西西比，麥可B喬丹（Michael B. Jordan）一人分飾雙胞胎，面對「白人吸血鬼」的威脅。恐怖類型一路延展成關於種族、抗爭與社群的史詩，藍調像暗潮般推著故事前進，令人目不暇給。
威爾金森：年度最被熱議的電影之一。庫格勒導演（Ryan Coogler）將象徵、歷史與生命力融成一場視覺盛宴，那場所有人都在談論的舞蹈／音樂戲更是極致展現——光靠那一幕，《罪人》就能穩坐年度最佳。
《一戰再戰》（One Battle After Another）
達吉斯：這部電影的氣質既「美國」，又充滿反權威精神。影片以革命者闖入拘留中心的震撼場面拉開序幕，荒誕、凌亂卻力道十足。李奧納多（Leonardo DiCaprio）飾演的頹靡激進分子像從大麻迷霧裡醒來的幽魂，被迫再度投入永無止境的戰鬥。
威爾金森：從開場前幾個畫面，我就知道這部電影會成功。表演精湛、節奏鮮明、配樂是神來之筆，更說出了我們很少正視的真相：沒有一個世代能解決世界的爛攤子，只能把未竟之事交給下一代，由他們繼續戰鬥。
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
達吉斯：從第一個鏡頭起，電影就踩著油門不放。提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）以一種狂亂又迷人的能量，演出1950年代下東城的猶太鞋店店員，懷著宏大的野心，講述一個美國局外人兼上進者的故事。
威爾金森：提摩西夏勒梅飾演的桌球天才，像一隻打了興奮劑的街邊野貓，在1950年代的紐約橫衝直撞、招搖過市。在故事的底層，其實在講述一個猶太少年，如何在戰後美國的反猶與種族階序裡奮力反擊。
《只是一場意外》（It Was Just an Accident）
達吉斯：一輛奔馳在德黑蘭街頭的車，裝滿關於復仇、恐懼與倫理的拉扯。伊朗的潘納希（Jafar Panahi）導演將自身入獄的經驗化成一部倫理驚悚片：行動與不行動、暴力與抵抗，全在車內的狹窄空間裡彼此碰撞。
威爾金森：潘納希太清楚專制政權對藝術家的摧殘有多可怕了，他以悲喜劇手法處理專制下的暴力循環——被殘忍對待的人往往也會殘忍對待他人，而掌權者正是仰賴這種傷害維繫地位。
《不受歡迎的朋友：第一部分 莫斯科的最後一息》（My Undesirable Friends: Part I — Last Air in Moscow）
達吉斯：別被五小時的片長嚇退了。羅提（Julia Loktev）導演用iPhone貼身記錄一群以女性為主的俄國獨立記者，在普京政權步步進逼下仍堅持報導真相。從2021年俄國對記者的打壓開始一路拍到入侵烏克蘭。她們的正直、決心與大無畏的報導，成了對暴政的一記反擊。
威爾金森：羅提以鏡頭捕捉，威權統治如何一點一滴扼殺新聞自由。從無止盡的官僚刁難，到被貼上「反對國家」標籤，再到真正危險的鎮壓逼近。這部片是今年最扣人心弦、也最令人恐懼的作品之一。
形式、敘事與影像美學的多重實驗
在曼諾拉・達吉斯（Manohla Dargis）眼中，電影始終大於產業本身。在票房低迷與串流平台壓力交織的一年裡，她選出的「個人片單」正提醒我們：真正推動電影前進的，是那些敢於突破形式、挑戰敘事、堅持作者信念的作品。以下五部，正是她眼中今年最大膽、最富創造力的電影實驗。
《黑人新聞：條款與條件》（BLKNWS: Terms & Conditions）
美國導演約瑟夫（Kahlil Joseph）以《Africana》為起點，用新影像與檔案素材交錯，跨越數個世紀與多個大陸，創造出迷幻、挑釁、充滿思想火花的黑人敘事宇宙。
《寶貝對不起》（Sorry, Baby）
這是維克多導演（Eva Victor）的首作，她飾演一名背負創傷的教授。電影以細膩節奏帶觀眾走進她的內心迷宮，不靠陳腔濫調，而是用小小的幽默與細節，描繪一名女性如何「與過去和解」，一步步找到自己在當下的位置。
《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）
金龜車停在加油站，腐爛的屍體、蒼蠅、流浪狗、旁若無人的警察——畫面荒涼又詭異。故事設定在1977年的巴西軍政府時期，是一部打破公式的黑色喜劇式逃亡片。超現實、尖銳又政治意味濃烈，卻十分貼近當下。
《風流一代》（Caught by the Tides）
賈樟柯以二十年影像拚貼出一部獨一無二的混合式電影。趙濤飾演的巧巧在愛情與時代變動中沉默前行，她一言不發，卻彷彿在替中國歷史代言。既憂傷又堅定，既個人又國族，是一部只有賈樟柯拍得出的作品。
《盜藝有道》（The Mastermind）
1970年的小鎮美術館竊案，荒腔走板卻出奇成功。但卡萊特（Kelly Reichardt）導演把電影引向更深層的問題：在迫切需要集體行動的當下，過度強調個人主義會帶來多大的傷害？
直面歷史、戰爭、記憶與世界的傷痕
對艾莉莎・威爾金森（Alissa Wilkinson）而言，今年最亮眼的電影，都在回應同一件事：歷史從未離開我們。正如福克納所說：「過去從未死亡」。從伊朗到俄羅斯、從密西西比到加薩，創作者以恐怖、喜劇、紀錄與劇情片，用各種語言探問過去如何滲入當下，又如何影響未來。她所選出的五部作品，正是今年全球動盪在電影中的回聲。
《安李的遺囑》（The Testament of Ann Lee）
一部你從未見過、恐怕也再難遇到的電影。以震教（Shakers）創辦人的傳奇人生為題拍成的音樂電影。挪威導演法斯特沃（Mona Fastvold）把原本可能拍成恐怖片的素材，轉化為一則關於宗教、狂喜、美感與純潔信念的各式，每個畫面都美得脫俗。
《掠食者》（Predators）
這部震撼人心的紀錄片名義上是談NBC的《逮捕性侵犯》節目，其實是對網路文化、羞辱機制與人性黑暗的深度解剖。導演奧西特（David Osit）抽絲剝繭般揭開我們為何如此著迷於「看壞人被處罰」，讓人看完既能反思又頭皮發麻。
《把靈魂放在手上行走》（Put Your Soul on Your Hand and Walk）
這部紀錄片的主角、記者哈蘇納（Fatma Hassona）在電影入選坎城隔日，就死於以色列空襲。作品紀錄她與導演之間跨地域的友誼、呈現加薩生死一線的日常，也是獻給哈蘇納的紀念之作。
《高弧慢球》（Eephus）
這是一部棒球電影，也是對小鎮共同體的溫柔輓歌。故事就在業餘棒球聯盟最後一天的球場上展開，什麼大事都沒發生，卻正因如此，把友情、時間與地方情感拍得深刻又動人。
《欣德・拉賈布之聲》（The Voice of Hind Rajab）
電影講述6歲女孩欣德・拉賈布（Hind Rajab）在家人被以色列軍擊斃後，獨自在車內向救援人員求救的最後時刻。電影中真實錄音檔和劇情交織，是年度最令人心碎、也最無法迴避的作品。
