《紐時》DealBook峰會 特邀「台灣總統」賴清德專訪

〔記者陳昀／台北報導〕《紐約時報》年度政經論壇「DealBook Summit」即將登場，總統賴清德將以特邀貴賓身分視訊參與並接受專訪，台灣時間4日凌晨播出；官網介紹以台灣總統(President of Taiwan)稱呼，突顯台灣在國際政治議程備受重視，以及賴總統作為國際社會民主國家重要領袖之一的地位。

自2011年首度舉辦以來，「DealBook Summit」已是國際最具影響力的政經論壇之一，由《紐約時報》知名財經記者Andrew Ross Sorkin主持，以深度訪談與跨領域交流聞名，旨在促成各界領袖對話、分享對全球局勢之見解及分析。總統賴清德以特邀貴賓身分視訊參與並接受專訪，在 DealBook Summit 官方公布的峰會嘉賓陣容(Lineup)中，賴總統被放在主論壇(Mainstage)首位，官網更以台灣總統(President of Taiwan)稱呼，突顯台灣在國際政治議程中的備受重視，以及賴總統作為國際社會民主國家重要領袖之一的地位。

DealBook Summit歷年講者陣容皆備受矚目，包括各國領袖、美國政府閣員、跨國企業執行長、創新科技代表及文化界重要人物等。根據官網資訊，今年的講者陣容眾星雲集，涵蓋政界、科技界、金融界與文化界多位重量級人物。

除了賴清德總統以特邀貴賓身分出席，講者陣容還包括美國財政部長Scott Bessent、加州州長Gavin Newsom、Palantir總裁Alex Karp、Turning Point USA執行長暨董事長Erika Kirk (美保守派青年領袖Charlie Kirk遺孀)等人。

DealBook Summit長期以商業、科技、金融與國際政治議題為核心，每年皆匯聚全球最具影響力的決策者，深入探討重大國際議題，包括全球供應鏈重組、科技與AI發展趨勢、地緣政治變動、國際金融市場展望新創產業與內容創作新趨勢等。

