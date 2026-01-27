紐松指TikTok壓制批川內容 啟動審查是否違反州法

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國加州州長紐松今天指控社群平台TikTok壓制批評總統川普的內容。紐松說他已啟動審查程序，釐清TikTok審核內容的作為是否觸犯加州州法；對此，TikTok表示這是系統故障所致。

路透社報導，TikTok的中國母公司字節跳動上週才剛完成協議，成立一個由美國持有多數股權的「TikTok美國數據安全合資公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC），以確保美國用戶資料安全，避免這個擁有超過2億美國用戶的短影音平台遭禁。

字節跳動指出，新的合資公司將透過資料隱私及資安措施，確保美國用戶資料、應用程式與演算法安全無虞。這項協議獲得川普讚揚。

紐松（Gavin Newsom）辦公室今天在社群平台X發文指出，「自TikTok易主給立場傾向川普的商業集團後，我們辦公室已收到多起通報，並已獨立查證部分壓制批評總統川普內容的情形」。貼文並未進一步說明細節。

聲明補充說：「紐松正在啟動對此行為的審查，並呼籲加州司法部門調查是否有違反加州州法的情形。」

TikTok發言人援引先前聲明表示，這個現象歸因於資料中心斷電，並表示，「任何指稱此事件是其他原因而非我們已公開證實的技術問題，都是不正確的」。

合資企業補充，受斷電影響，用戶發布新內容時可能會遇到錯誤、載入速度緩慢等情況。

該公司在X發布的聲明提到，「雖然網路已恢復，但這次斷電導致連鎖系統故障，我們仍在努力修復。」這項聲明發布的時間在紐松發言之前。

上週達成的這項協議，對TikTok來說是在與美國政府多年爭議後的重要里程碑。華府在川普與前總統拜登（Joe Biden）任內，均憂心TikTok可能威脅國家安全及個資隱私。

白宮未回應路透社置評請求。

民主黨籍的紐松與共和黨籍的川普，多年來經常互相批評。

川普的個人TikTok帳號擁有超過1600萬名粉絲，他也歸功這項應用程式幫助他贏得2024年大選。

這項協議規定，美國及全球投資者將持有合資企業80.1%的股份，字節跳動在新公司持有的股份只剩19.9%。

美國科技巨頭甲骨文（Oracle）、私募股權公司「銀湖」（Silver Lake）以及總部位於阿布達比的投資公司MGX，合計持有美版TikTok新企業45%股份。

一名白宮官員表示，這項協議已獲美、中兩國政府同意。（編譯：蔡佳敏）1150127