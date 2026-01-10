紐柏林不是只有最速單圈 這次寫下「最慢」神話

記者鍾釗榛／綜合報導

Ligier JS50輕型車。（圖／翻攝Ligier網站）

說到紐柏林賽道，大家腦中第一個浮現的畫面，肯定是超跑狂飆、刷圈拚紀錄的場景。不過這次被寫進歷史的，卻不是誰跑得最快，而是誰跑得最慢。來自法國的Ligier，帶著一輛只有8匹馬力的柴油微型車JS50，慢慢開進「綠色地獄」，用將近半小時完成一圈，成功創下史上最慢單圈新紀錄。

Ligier JS50輕型車馬力僅8匹。（圖／翻攝Ligier網站）

從F1賽車到迷你小車

Ligier對老車迷來說並不陌生，70到90年代曾征戰F1一級方程式，如今轉型打造14歲就能上路、不用駕照的四輪輕型車。這次他們找來兩位法國汽車記者，從巴黎一路開到德國，只為完成一件看似瘋狂卻超有話題性的任務，那就是刷新紐柏林最慢圈速紀錄。

Ligier JS50到紐柏林刷新最慢紀錄。（圖／翻攝Ligier網站）

28分鐘跑完一圈也是傳奇

這輛JS50最高時速被限制在45 km/h，最後以28分25.81秒完成一圈，直接打破1960年Trabant P50創下的16分01秒紀錄。相比之下，Mercedes-AMG One 的6分29秒根本像是另一個宇宙的速度。Ligier還同步帶來電動版本助陣，最慢的世界裡，也有快慢之分。

Ligier JS50最後以28分25.81秒完成一圈。（圖／翻攝Ligier網站）

最慢紀錄也能變限量特仕

為了紀念這次「反速度」壯舉，Ligier推出JS50 Ultimate Racing Experience特仕版，預計2026年在歐洲限量販售。法國國旗三色塗裝、黑色16吋輪圈、半熱融胎，車內還加入專屬縫線與飾件，滿滿致敬意味。雖然沒有公布完整影片，但這場慢到極致的挑戰，反而成為紐柏林最有趣的新傳說。

Ligier推出JS50 Ultimate Racing Experience特仕版。（圖／翻攝Ligier網站）

