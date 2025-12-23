紐澤西男下班遭人用箭射殺身亡 嫌犯反鎖屋內與警對峙後落網

美國紐澤西州傳出驚悚襲擊案。44歲男子奧斯卡費伊喬（Oscar Feijoo）涉嫌用箭射殺一名男子，犯案後將自己反鎖在住所內並縱火，現面臨謀殺和縱火指控。

紐澤西州一名男子遭人用箭射殺身亡。（示意圖／PEXELS）

事發在當地時間本月21日晚間，紐澤西州卡尼市警方接到一名男子受傷的通報趕往場，據哈德遜郡代理檢察官梅洛（Wayne Mello）稱，受害者是來自哈里森的 45 歲男子巴勃羅·克里奧洛（Pablo Criollo），他被箭射中，隨後送往當地醫院救治，但不久後被宣布死亡。

警方循線追查，發現44歲的費伊喬涉嫌重大，當他們前往費伊喬的住處準備逮人時，他將自己反鎖在屋內，向警方表示自己已在多處縱火。在與警方短暫對峙後，費伊喬最終在下午1點左右遭到逮捕。

梅洛表示，費伊喬已被控謀殺、加重縱火和非法持有武器罪，預計還將提出更多指控。

目前還不清楚費伊喬犯案的動機，以及與死者之間的關係。據死者妻子稱，她的丈夫是在下班回家途中遭到襲擊，「我的丈夫是個好人，我感到非常難過，不僅為我自己，也為我的女兒。」

