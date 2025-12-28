紐澤西直升機相撞1死1重傷 咖啡館老闆驚：兩人是早餐老友

2025年12月28日，兩架直升機在美國紐澤西州哈默頓鎮相撞後墜毀。美聯社



美國紐澤西州週日（12/28）發生兩架直升機相撞事故，造成兩名駕駛員一人死亡、一人重傷，據悉兩人還是附近咖啡館的常客，經常一起吃早餐，咖啡館的老闆和顧客親眼目睹事故發生，仍然心有餘悸。

美聯社報導，哈默頓鎮（Hammonton）警察局長弗里爾（Kevin Friel）表示，救援人員是在當地時間上午11時25分左右接獲直升機墜毀事故的報告。現場影片顯示，一架直升機快速旋轉墜落後，當地警消趕赴現場撲滅燃起的火焰。

美國聯邦航空總署（FAA）指出，當時有一架「恩斯特龍F-28A」（Enstrom F-28A）直升機和另一架「恩斯特龍280C」（Enstrom 280C）直升機在哈默頓公立機場上空相撞，機上兩名飛行員有一人罹難，另一人則身受重傷，已送醫急救。

在墜機地點附近開咖啡館的老闆西利皮諾（Sal Silipino）說，兩名直升機駕駛都是咖啡館的老顧客，經常一起吃早餐。當時他和店裡的顧客親眼目睹直升機墜毀的過程，直呼場面令人震驚，至今仍心有餘悸。

美國前聯邦航空總署暨國家運輸安全委員會（NTSB）事故調查員迪爾（Alan Diehl）指出，調查人員的首要任務是檢視兩名直升機駕駛間的通訊紀錄，並確認雙方是否具備目視辨識能力。

「幾乎所有空中碰撞事故都源於『看見與避免』（see-and-avoid）機制的失效，」迪爾指出：「調查重點必然包含兩架直升機的艙外視野畫面，以確認是否存在飛行員從盲區接近的情況。」

氣象預報公司AccuWeather數據顯示，事故發生時當地雖屬多雲天氣，但風勢微弱且能見度良好。

