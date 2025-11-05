紐澤西選出史上第2位女州長 民主黨創3連霸紀錄

美聯社報導，民主黨聯邦眾議員薛洛(Mikie Sherrill)4日在紐澤西州州長選舉勝出，強化了民主黨對這個州的控制。紐澤西州雖然向來是民主黨票倉，但近年來已出現「向右轉」的跡象。

前海軍直升機飛官、4屆國會議員薛洛，4日擊敗獲得美國總統川普(Donald Trump)支持的共和黨前眾議員西塔瑞利(Jack Ciattarelli)。

民主黨人在薛洛的勝選會上歡欣慶祝，並將這個結果視為對上任10個月來的川普政策否定。

廣告 廣告

薛洛將成為紐澤西史上繼共和黨人惠特曼(Christine Todd Whitman)之後的第二位女州長，而她的勝選也實現了民主黨在紐澤西州長選舉的三連霸，這是60年來首次有主要政黨在此實現三連霸。

紐澤西州4日投票開始時曾一度被打亂。紐澤西副州長、同時也是最高選務官員韋伊(Tahesha Way)表示，由於有7個郡的官員收到炸彈威脅的電子郵件，使得投票受到干擾。執法當局後來證實這項威脅並沒有根據。而在3所學校4日稍早收到炸彈威脅的電郵後，在民主黨人的要求下，一位法官同意讓部份投票所的投票時間延長1小時。