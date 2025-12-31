紐澳東亞接力瘋跨年 日韓依循傳統「敲鐘」迎接2026

即時中心／徐子為報導

繼吉里巴斯、紐西蘭等太平洋國家率先迎來2026年後，韓國首爾、日本東京、台灣也接在澳洲雪梨後倒數迎新年。

台灣時間昨（31）晚9點，澳洲就先迎來2026，這次首都雪梨的跨年活動與往年不同，除了煙火秀，台灣時間晚間8點，雪梨將默哀，悼念本月14日發生在邦代海灘（Bondi Beach）針對猶太光明節槍擊案中遇害的15名死者，雪梨海港大橋亮起白光，民眾也打開手機手電筒，將光束投射到海港上空，藉此聲援猶太族群與遇害者。



再來就是全球知名的雪梨煙火秀，燦爛花火從海港大橋、雪梨歌劇院和其他地標同步燃放，持續12分鐘。

雪梨煙火秀，燦爛花火從海港大橋、雪梨歌劇院和其他地標同步燃放，持續12分鐘。（圖／美聯社）





在首爾，數以千計的民眾聚集在普信閣，現場銅鐘於午夜時分敲響33下。鐘聲被認為能驅散厄運，迎接新一年的和平與繁榮；年輕族群較愛去的東大門廣場也有施放煙火。





《美聯社》報導，與韓國同時，日本各地寺廟也傳出鐘聲，一些人選擇登山來迎接新年第一道曙光，還有人依傳統吃麵，因細長麵條象徵「長壽」。













