紐澳籲攻擊事件「逃躲報」專家教保命關鍵

▲澳洲邦迪海灘重大槍擊案，水果店的老闆、43歲居民艾哈邁德（Ahmed Al Ahmed）英勇奪下槍手長槍。（圖／翻攝自X）

[NOWnews今日新聞] 捷運台北車站及中山站商圈19日晚間發生隨機砍人事件，澳洲日前也發生恐攻槍擊事件，現場群眾四散逃跑，也有人對抗兇嫌、為傷者急救。澳洲安全專家指出，有旁觀者介入的攻擊事件，傷亡會明顯降低，儘管只是提供低風險介入也能降低影響；他也分析，紐澳與美國應對攻擊事件做法的不同之處。

澳洲墨爾本大學城市安全專家哈加尼（Milad Haghani）在外媒《The Conversation》撰文指出，澳洲雪梨邦迪海灘發生恐攻槍擊事件，一名英勇的水果店老闆上前奪下兇嫌手中槍枝，雖然不知道確切影響，但可以肯定他的行為挽救不少人命。

哈加尼指出，從數據分析來看，在極端緊急狀況與公眾風險事件之中，有人主動涉險幫助他人的行為其實並不罕見，在發生真正會危及性命的緊急狀態，像是有明確兇嫌的情況下，「旁觀者效應」（群體之中因期望他人承擔責任而避免採取行動）會減弱。

針對以色列100多起恐怖攻擊的分析表明，在有旁觀者積極介入的攻擊事件中，傷亡人數明顯低於無人介入的攻擊事件。但分析也表明，介入者往往會也會因此付出代價，受傷甚至喪命。

不過，哈加尼也說，儘管只是低風險的介入手段，同樣能在警消等人員到場前的關鍵幾分鐘內，實質降低攻擊事件帶來的影響，如為群眾提供掩護、急救等。

對於武裝攻擊的應對行動，澳洲-紐西蘭反恐委員會發布的官方建議，是「逃離、躲藏、通報」（Escape. Hide. Tell），迅速安靜脫離危險、遠離兇嫌視線並將手機調至靜音、在安全情況下撥打報警電話。

哈加尼也比較，與美國FBI建議的「逃跑、躲藏、反擊」（Run. Hide. Fight）有所不同，FBI指導方針確實包括反擊，但僅是作為逃跑、躲藏都不可能，且生命受到威脅時的最後手段。紐澳則是強調避免衝突並通報。

哈加尼提供一些遇到攻擊事件的建議，首先，人民要盡快、盡可能的安全遠離威脅，不能緩慢移動；其次，猶豫不決的行為，包括收集資訊、檢查、拍攝畫面等等，都會增加受傷風險；第三，移動過程中需要保持決策和行動的彈性，隨時根據情況變化調整行動，也就是要不斷觀察環境、調整方向，但不是停下評估。最後，與家人或朋友一起移動時，應該排成一排行動，而不是手牽手並排而行，這樣可以避免堵住通道、加快通過速度，對其他人也有益。

哈加尼也直言，調查顯示，多數人對如何在恐攻或公共暴力事件中自保的認知都不足，甚至沒聽過相關安全宣導，若相關教育能更普及，例如從學校開始培養，那麼就有更多的人掌握生存策略。

