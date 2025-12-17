紐約之王登基！布朗森獲MVP 尼克擊退馬刺奪NBA盃首冠

（記者許皓庭／綜合報導）第三屆 NBA 盃（NBA Cup）冠軍戰今（17）日落幕，紐約尼克上演驚奇逆轉秀，以 124 比 113 擊退聖安東尼奧馬刺，捧起隊史首座 NBA 盃金盃。當家球星布朗森（Jalen Brunson）全場繳出 25 分、8 助攻，榮膺賽會 MVP，這場勝利也讓尼克全隊每人進帳 53 萬美元、約新台幣 1600 萬元的冠軍獎金。

圖／第三屆 NBA 盃冠軍戰今（17）日落幕，尼克以 124 比 113 擊退馬刺，當家球星布朗森（Jalen Brunson）榮膺賽會 MVP。（翻攝 NBA X）

回顧整場賽事，開局雙方互有往來，首節打完馬刺微幅領先。次節尼克靠著阿努諾比（OG Anunoby）的優異表現緊咬比分，半場僅落後兩分。易籃再戰，馬刺攻勢轉猛，替補小將哈波（Dylan Harper）與福克斯（De’Aaron Fox）聯手開火，一度將分差擴大至雙位數，尼克主力唐斯（Karl-Anthony Towns）更因膝蓋不適短暫退場，所幸第三節結束前尼克將落後分差縮小至 5 分，保留反攻生機。

廣告 廣告

決勝節戰況風雲變色，尼克板凳奇兵克拉克森（Jordan Clarkson）挺身而出連飆關鍵三分，率隊打出一波 13 比 1 的猛攻瞬間逆轉戰局。儘管馬刺換回「斑馬」溫班亞馬（Victor Wembanyama）試圖止血，但在比賽最後 2 分半鐘進攻當機，連續 7 波進攻未果。反觀尼克攻勢凌厲，布朗森穩健的中距離加上團隊防守發威，最終以 11 分之差鎖定勝局。

數據方面，奪下 MVP 的布朗森表現全面；阿努諾比攻下全場最高的 28 分，包含 5 記三分彈，外帶 9 籃板；帶傷奮戰的唐斯也有 16 分 11 籃板貢獻。馬刺部分，替補出發的哈波攻下全隊最高 21 分，溫班亞馬則有 18 分 6 籃板進帳，全隊雖有 7 人得分上雙，但在關鍵時刻熄火，遺憾無緣冠軍。

值得一提的是，布朗森自 2018 年選秀次輪出身，憑藉努力一路拚搏至成為聯盟頂尖球星，更被譽為「新紐約之王」。他在賽後展現領袖氣度，謙虛地將榮耀歸功於隊友的付出。這座金盃不僅是他職業生涯的重要里程碑，也證明了尼克隊在新賽季的競爭力，朝著 NBA 總冠軍的目標邁進一大步。

更多引新聞報導

這邊不能停車！三寶媽誤把油門當煞車 捷豹直衝泳池泡水

夏于喬懷孕了！曬超音波照甜曝喜訊 感動喊「獲得年末最大禮物」

