紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

紐約候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)7日在社群媒體上發布一則時長約1分半的短影片，呼籲非法移民在面對聯邦執法人員時應該「站起來」，並「了解你的權力」；影片中，他也重申在上任後會致力於保護紐約市的300萬移民，不過該影片卻引發保守派的不滿。

曼達尼的影片針對聯邦移民與海關執法局(ICE)最近一次對曼哈頓華埠堅尼路(Canal Street)的掃蕩行動而發，並特別配以英文及西語雙語字幕。該影片以「空中課堂」的形式呈現，曼達尼首先在身後的白板上用大字寫下教學主題「了解你的權利」，然後分別介紹三則有關ICE權力邊界的規定。

曼達尼指出，執法人員不得在沒有司法逮捕令的情況下未經允許進入私人領地、學校或私有的工作場所。他在影片中展示了合格的司法逮捕令樣張，並強調，如果沒有與之相同的逮捕令、或逮捕令上沒有法官簽名，任何人都有權拒絕執法人員進入並保持門戶關閉。他還特別展示了一種由ICE自行發布的逮捕令，並強調，有些執法人員會利用這種文件稱自己有權逮捕當事人，但「那是錯的」。曼達尼說，「ICE有權合法欺騙你，但你也有權保持沈默。」

影片繼續指出，如果遭到拘留，當事人需要不停地追問「我是否可以走了」(Am I free to go)，直到對方給予答覆。曼達尼還指導移民：遇到ICE時要保持冷靜，切勿做出妨礙調查、拘捕或逃跑的行為。而對於當事人或目擊者來說，在不構成干擾執法行為的情況下，給ICE執法人員拍照或錄影都是完全合法的。

在影片最後，曼達尼說，紐約市擁有自由示威抗議的憲法權利，在他上任市長後，將保護市民的這一權利。他還強調，紐約將永遠歡迎移民。

保守派政治評論家薩比亞(Carmine Sabia)回覆：「所以你就可以忽視那些你不喜歡的法律？那美國是否就不用制定邊境和移民相關法律了？」

外界認為，一旦曼達尼就任，與川普政府的緊張關係將會加劇；曼達尼的影片發布7小時後，已54萬次觀看量、3萬點贊、4300次轉發和1100條留言。

