紐約出庭自稱「清白無罪為人正直」馬杜洛：我依然是我國家的總統

委內瑞拉總統馬杜羅當地時間 5 日首度在美國法院出庭受審。他與妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）被美方押解至紐約曼哈頓南區聯邦地區法院，就多項涉及毒品與武器的重罪指控接受首次提審。 圖:翻攝自X帳號@whyyoutouzhele

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）夫婦並將帶往美國紐約受審。他們今天首次在紐約曼哈頓的聯邦法院出庭，兩人均戴上耳機，聽取將英文法律程序翻譯成西班牙文的同步口譯，都自稱無罪。

綜合美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、英國廣播公司新聞網（BBC News）報導、美聯社等外媒報導，馬杜洛透過口譯員說：「我是清白的。我沒有罪，我是一個正直的人。」他還表示：「我依然是我國家的總統。」這場庭審大約持續40分鐘，期間馬杜洛還聲稱自己是從委內瑞拉首都卡拉卡斯的住家被「綁架」而來。

美軍特種部隊3日凌晨在委內瑞拉發動突襲，成功抓捕馬杜洛夫婦並押往美國紐約受審。美國司法部當天火速展開司法審判程序將兩人羈押，並公布最新起訴書，馬杜洛遭控4項罪名，分別是串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅性裝置以及串謀持有機槍和毀滅性裝置。

馬杜洛的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）今天同樣在聯邦法院法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）面前，對於毒品走私與持有武器等聯邦指控都辯稱無罪。法庭程序於上午12點31分結束，法官裁定兩人還押。馬杜羅與佛羅雷斯均同意暫時繼續羈押。馬杜洛下次的出庭日期，預計訂於3月17日。

馬杜洛夫婦的律師可能會在日後重新提出保釋申請。身為美國司法體系下的刑事被告，馬杜羅將與任何其他被控犯罪者享有相同權利，包括接受由紐約市民組成的陪審團審判。馬杜洛夫婦在法警人員護送下離開法庭時，旁聽席一位男子突然起身，以西班牙語激動地向馬杜洛大喊，直指他是「非法」總統。

