紐約副幕僚長疑當中國間諜！蔡英文昔邀州長會面遭拒 全是「她」從中作梗
綜合外媒報導，美國紐約州前副幕僚長孫雯（Linda Sun）與其丈夫胡驍（Chris Hu）涉嫌擔任中國間諜一案進入法庭審理期間，孫雯被指在中國、台灣的外交議題上刻意忽視台灣、強化與中國領事館的往來，還偽造州長簽名對河南代表團祭出邀請信，預計審判將會持續到12月中旬。
紐約州副幕僚長孫雯疑當中國間諜 打壓台灣外交
綜合外媒報導，2024年9月孫雯與其丈夫胡驍因涉嫌擔任中國在美國的間諜被捕，並被指控簽證欺詐和密謀洗錢等罪名，案件近日進入審理階段。檢方指出，孫雯擔任美國紐約州前副幕僚長，只要涉及華裔、亞太社群的議題，部會同仁都會找孫雯徵詢意見，但孫雯疑似在台灣、中國外交議題上面，對台灣打壓或是冷處理。
法庭文件顯示，多封台灣的郵件都由孫雯經手處理，因此遭到拖延或是忽視。2020年疫情期間，駐紐約台北經濟文化辦事處主任Jacky Kwan多次致函紐約州政府，指出台灣捐贈紐約20萬個口罩，希望安排與副州長通話以及發布官方感謝，孫雯則以「我打電話給她」、「稍後回覆」等語拖延處理。
在Jacky Kwan多次追問後，孫雯安排一次時任副州長霍楚（Kathleen Hochul）的通話表達感謝，但事後沒有任何公開聲明，因是孫雯建議霍楚的幕僚長，「讓通話簡短輕鬆，因為我們不會發布任何公開信、推文或聲明」。
蔡英文昔邀紐約州長會面 孫雯從中作梗拒絕
法庭上證人指出，因為自身業務是審批、紀錄涉及州長名字的邀約、獎狀，但由於不熟悉亞裔社群，因此只要涉及亞裔的活動，都會交由孫雯決定。2019年10月台北經文處邀請時任州長古莫（Andrew Cuomo）參加雙十節活動，提交給孫雯後，孫雯回答稱「不派代表、不回訊」。
另外，2019年5月在駐紐約台北經濟文化辦事處通知州政府總統蔡英文將訪問紐約，並邀請時任州長古莫（Andrew Cuomo）參加宴會時，孫雯用手機將這封郵件轉寄給中國領事館副領事李麗華，並寫下「供你知悉」。隔日她就回信拒絕駐紐約台北經濟文化辦事處的邀約，透露州長因為「7月12日員工夏季活動」無法出席，但實際上夏季活動是11日而非12日。
值得一提的是，在孫雯代替州長拒絕台北經文處前，她曾緊急致電給負責州長辦公室的行政職員詢問，是否有人越過自己向州長透露台灣有提出邀請，在獲得「沒有」的答覆後，孫雯則說「完美」。此外，2022年州長收到建議將5月8日至15日訂為「台灣裔美國人傳統週」，孫雯對此的建議為「不予發布」。
檢方：孫雯造假州長簽名、竄改推薦信
另外一名證人為州長辦公室傳播部副主任，負責審批獎狀，他透露，孫雯多次要求不要為台灣活動辦發獎狀，但是她卻不斷為中國領事館的相關活動申請褒獎。包含2019年10月1日「中國日」慶典獎狀、中國見證70週年獎狀，還有2022年、2023年的中國新年獎狀。值得一提的是，孫雯從州長辦公室離職後，還私下要求在2023年頒發中國新年獎狀，準備自她的父親跟叔叔的生日宴上頒發。
此外，孫雯被指稱涉及竄改推薦信，疫情期間江蘇省駐美東經貿代表處官員曾推薦4家個人防護用品（PPE）的中國企業，孫雯將推薦信重新編輯後讓其中一家廠商成為最近官方背書的供應商，而這家廠商跟她表弟的口罩廠商來往密，有圖利之嫌。
檢方也提供證據指出，孫雯跟隨霍楚多年，有偽造簽名的能力，在2017年至2019年間，河南政府多次提出要求要跟紐約副州長見面，但2018年3月26日、2019年9月18日兩封河南政府代表團邀請信上的霍楚簽名，均由孫雯偽造。
檢方指出，孫雯長期利用州政府亞洲事務的專業角色，打壓跟台灣的外交接觸，強化跟中國領事館的往來，並濫用公務系統申請褒獎、偽造州長簽名。外媒指出，庭審將持續到12月中旬，未來將會有更多資料曝光。
更多鏡報報導
一路凍到明年！今年「冷冬」機率增 對台影響曝光
阿公竟教「3歲孫子」抽菸！ 路人傻眼：一看就是老菸槍
烏干達掀DNA風暴！98%驗出「兒子不是親生的」…官員警告：心臟要夠強
其他人也在看
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 2 小時前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 4 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 2 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 4 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 6 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 22 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 19 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成EBC東森新聞 ・ 4 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 19 小時前