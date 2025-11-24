紐約副幕僚長疑當中國間諜！蔡英文昔邀州長會面遭拒 全是「她」從中作梗

美國紐約州前副幕僚長孫雯涉嫌當中國間諜，打壓台灣外交。圖／翻攝自紐約郵報

綜合外媒報導，美國紐約州前副幕僚長孫雯（Linda Sun）與其丈夫胡驍（Chris Hu）涉嫌擔任中國間諜一案進入法庭審理期間，孫雯被指在中國、台灣的外交議題上刻意忽視台灣、強化與中國領事館的往來，還偽造州長簽名對河南代表團祭出邀請信，預計審判將會持續到12月中旬。

紐約州副幕僚長孫雯疑當中國間諜 打壓台灣外交

綜合外媒報導，2024年9月孫雯與其丈夫胡驍因涉嫌擔任中國在美國的間諜被捕，並被指控簽證欺詐和密謀洗錢等罪名，案件近日進入審理階段。檢方指出，孫雯擔任美國紐約州前副幕僚長，只要涉及華裔、亞太社群的議題，部會同仁都會找孫雯徵詢意見，但孫雯疑似在台灣、中國外交議題上面，對台灣打壓或是冷處理。

法庭文件顯示，多封台灣的郵件都由孫雯經手處理，因此遭到拖延或是忽視。2020年疫情期間，駐紐約台北經濟文化辦事處主任Jacky Kwan多次致函紐約州政府，指出台灣捐贈紐約20萬個口罩，希望安排與副州長通話以及發布官方感謝，孫雯則以「我打電話給她」、「稍後回覆」等語拖延處理。

在Jacky Kwan多次追問後，孫雯安排一次時任副州長霍楚（Kathleen Hochul）的通話表達感謝，但事後沒有任何公開聲明，因是孫雯建議霍楚的幕僚長，「讓通話簡短輕鬆，因為我們不會發布任何公開信、推文或聲明」。

蔡英文昔邀紐約州長會面 孫雯從中作梗拒絕

法庭上證人指出，因為自身業務是審批、紀錄涉及州長名字的邀約、獎狀，但由於不熟悉亞裔社群，因此只要涉及亞裔的活動，都會交由孫雯決定。2019年10月台北經文處邀請時任州長古莫（Andrew Cuomo）參加雙十節活動，提交給孫雯後，孫雯回答稱「不派代表、不回訊」。

另外，2019年5月在駐紐約台北經濟文化辦事處通知州政府總統蔡英文將訪問紐約，並邀請時任州長古莫（Andrew Cuomo）參加宴會時，孫雯用手機將這封郵件轉寄給中國領事館副領事李麗華，並寫下「供你知悉」。隔日她就回信拒絕駐紐約台北經濟文化辦事處的邀約，透露州長因為「7月12日員工夏季活動」無法出席，但實際上夏季活動是11日而非12日。

值得一提的是，在孫雯代替州長拒絕台北經文處前，她曾緊急致電給負責州長辦公室的行政職員詢問，是否有人越過自己向州長透露台灣有提出邀請，在獲得「沒有」的答覆後，孫雯則說「完美」。此外，2022年州長收到建議將5月8日至15日訂為「台灣裔美國人傳統週」，孫雯對此的建議為「不予發布」。

檢方：孫雯造假州長簽名、竄改推薦信

另外一名證人為州長辦公室傳播部副主任，負責審批獎狀，他透露，孫雯多次要求不要為台灣活動辦發獎狀，但是她卻不斷為中國領事館的相關活動申請褒獎。包含2019年10月1日「中國日」慶典獎狀、中國見證70週年獎狀，還有2022年、2023年的中國新年獎狀。值得一提的是，孫雯從州長辦公室離職後，還私下要求在2023年頒發中國新年獎狀，準備自她的父親跟叔叔的生日宴上頒發。

此外，孫雯被指稱涉及竄改推薦信，疫情期間江蘇省駐美東經貿代表處官員曾推薦4家個人防護用品（PPE）的中國企業，孫雯將推薦信重新編輯後讓其中一家廠商成為最近官方背書的供應商，而這家廠商跟她表弟的口罩廠商來往密，有圖利之嫌。

檢方也提供證據指出，孫雯跟隨霍楚多年，有偽造簽名的能力，在2017年至2019年間，河南政府多次提出要求要跟紐約副州長見面，但2018年3月26日、2019年9月18日兩封河南政府代表團邀請信上的霍楚簽名，均由孫雯偽造。

檢方指出，孫雯長期利用州政府亞洲事務的專業角色，打壓跟台灣的外交接觸，強化跟中國領事館的往來，並濫用公務系統申請褒獎、偽造州長簽名。外媒指出，庭審將持續到12月中旬，未來將會有更多資料曝光。



