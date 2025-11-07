紐約台灣糕餅茶飲節 (圖)

其他人也在看
現身台積電運動會 黃仁勳：輝達和台積電是家人
（中央社記者江明晏台北8日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天出席台積電運動會，他在會前受訪表示，對於參加台積電運動會感到很興奮，因為這是台積電的家庭日，「輝達和台積電是家人，一同成長」。中央社 ・ 7 小時前
物理治療專業指導 鍛鍊肌力平衡感
慈濟馬來西亞分會的人醫團隊，邀請物理治療師到環保教育站舉辦健康培訓計畫，教導志工正確地伸展身體、做平衡運動。慈濟馬來西亞分會的人醫團隊，在檳城「斯里尼蒙慈濟環保教育站」舉辦健康培訓計畫，邀請物理治...大愛電視 ・ 10 小時前
賴本命區綠不容失守 藍拚翻轉
台南市長選戰一役，綠營背負賴清德本命區不容失守重任，今年7月丹娜絲颱風重創台南，鐵票倉「泡水」引爆民怨，中央傾全力救災滅火，被解讀是鞏固明年市長選戰寶座，更避免殃及賴的總統連任之路。但黨內初選「憲妃之爭」廝殺激烈，支持者憂心「被對手整碗端走」。國民黨主席鄭麗文日前放話「南二都至少拿下一都」，立委謝龍介、前立委陳以信各喊光復台南、改變台南，正坐等綠營自亂陣腳。中時新聞網 ・ 13 小時前
《普通的孩子》專訪3／ 兒童演員晚上八點就收工 她曝日正當中拍夜戲是大挑戰
日本金獎導演吳美保新片《普通的孩子》透過3個10歲孩子針對環保議題提出的控訴，反思當今人類所處世界的難題與變化。她日前來台出席高雄電影節相關活動，接受本刊專訪時透露，全片最大挑戰是拍夜戲，加上日本對於童星工時的規範，更添難度。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
快訊》戴資穎正式宣布退役！感性發文道別粉絲
台灣羽球天后戴資穎今（7）日透過社群平台正式宣佈退役，消息一出令無數球迷不捨。她在貼文中深情回顧一路走來的點滴，感謝粉絲多年來的陪伴。中時新聞網 ・ 19 小時前
詐騙車手狂撞警車逃命！隊長拔槍對空鳴射 驚險畫面曝光
新北有女子遇到假投資詐騙，金額超過百萬，報警求助並與警方合作設局，約出車手假裝要面交。車手開著車赴約，收到錢後準備離開，但他不知道警方早就設下天羅地網圍捕，車手為了逃跑，竟猛踩油門衝撞偵防車，偵查隊長果斷對空鳴槍，最終成功將兩名車手逮捕。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
傳協助太子集團幹部來台？ 林思銘：陳情詢問流程 絕未介入關說
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」（Prince Group）跨國洗錢案，「天旭國際科技」負責人王昱棠等4人被羈押禁見，卻爆出立委林思銘關說協助中國大陸籍幹部入境。對此，林思銘7日回應，辦公室同仁接到民眾陳情電話，站在服務選民的立場，詢問相關單位之後，告知申請流程、申請程序。他和辦公室同仁絕對沒有介入關說這件事。中時新聞網 ・ 18 小時前
《動物方城市2》找來五月天獻唱「十年前就埋下緣分」
動畫《動物方城市2》即將登場，今天宣布中文版主題曲將由五月天帶來他們的經典神曲〈派對動物〉，讓粉絲興奮不已。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金價收復4,000美元
美國聯準會（Fed）可望繼續降息，加上政府持續關門使投資人對美國經濟前景感到憂心，進而推升需求，帶動國際金價7日盤中收復...聯合新聞網 ・ 9 小時前
賴清德將組「觀光國家隊」 王鴻薇開酸：都進加護了才想起國旅
賴清德總統7日出席ITF台北國際旅展開幕式，喊話國旅要加油，並表示將組「觀光國家隊」，邁向2030年「觀光兆元產業」的目標。此番言論引來國民黨立委王鴻薇開嗆，國旅進加護，賴總統上任1年多，終於想到國旅產業了。中天新聞網 ・ 8 小時前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 16 小時前
恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死
爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，經搶救後傷勢過重仍回天乏術。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人
【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且緯來新聞網 ・ 1 天前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
太子集團詐騙帝國崩壞！價值45億豪宅名車全被扣 一圖秒懂犯罪組織結構
北檢偵辦柬埔寨「太子集團」在台涉洗錢與線上博弈等案件，近日共拘提24名被告到案，其中，包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯、幹部李守禮、邱子揚和涂姓成員遭聲押，而本月5日，辜淑雯遭聲押禁見獲准，這也是全案首位被收押的被告。而全案人物綜複雜，成員眾多，不難看出「太子集團」龐大的詐騙帝國，24名被告中，5人遭聲押，16人分別交保，《三立新聞網》一圖讓你看懂「太子集團」犯罪結構網。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
悲！孤獨死26天才被發現 六都求救鈴裝設率不足５成
高齡化浪潮下，「孤獨死」現象日益頻繁，北市議員調查發現超過四成的「孤獨死」在過世三天後才被發現，最久甚至達二十六天。政府為此鼓勵獨居長者家中裝設緊急求救鈴，但六都中安裝率最高的新北市也僅達四成五，凸顯長者獨居安全出現嚴重隱憂。中天新聞網 ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 2 小時前