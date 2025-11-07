紐約台灣食品展 台商因應關稅與漲價壓力
（中央社記者廖漢原紐約7日專電）「選擇台灣，經典糕餅茶飲節」今天在紐約登場，主辦機構希望美國華人能更認識台灣高品質糕點、飲料與飲食文化。美國台商在川普關稅壓力下進口貨櫃漲價，未來商品漲價也不可避免。
經濟部國際貿易署與對外貿易發展協會主辦及進口業者合辦的「選擇台灣， 經典糕餅茶飲節」，7日在紐約台僑聚集的法拉盛（Flushing）昌發超市登場，活動以味覺交流為橋樑，讓美國民眾體驗台灣經典糕餅與茶飲魅力。
合辦機構和樂公司副總裁王宛頤表示，活動已舉辦4年，希望透過活動把台灣高品質糕餅、飲料與飲食文化帶到美國，讓更多華人認識與體驗家鄉味道。希望消費者多支持品嚐，也有特價推廣。
貿協駐紐約辦事處主任蔡秀珍指出，活動是貿協在美東地區規模最大的食品推廣活動，台灣糕餅及飲料深入人心，可預見的未來一定有更好更多台灣糕餅及飲料在市場上。
美國業者面臨進口關稅提高，近期營運不確定情況增加，但台商還是在成本壓力下盡量滿足各界對台灣零售商品的需求。
紐約台灣商會會長林慶甫表示，整個關稅影響持續，不確定性讓商家對進口產品會害怕，目前感覺是要趕快進。現在談的狀況還不知道，業者進退有點猶豫，未來關稅會漲會降很難講，未來會否降價在川普執政下不確定。
他強調，還是照平常進口方式經營，貨量會減少，不會一次太多。
林慶甫分析，美國對全球加徵對等關稅，業者普通貨櫃進口關稅過去可能由1000到2000美元漲至9000到1萬美元。如今整個貨櫃加關稅差不多2萬美元左右（約新台幣61萬元），以前約1萬2000美元至1萬5000美元。
林慶甫指出，未來旺季時可能還有附加稅，一個貨櫃2萬多美元跑不掉，是營運的沉重負擔，未來漲價不可避免。（編輯：謝怡璇）1141108
