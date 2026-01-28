紐約嚴寒已10死 曼達尼：仍處藍色警報全面救援

積雪堆滿紐約街頭，行人走路相當困難。(路透)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)27日表示，紐約連日來已發生十起與冬季嚴寒天氣有關的死亡個案，案情仍在調查中，暫時無法確認所有案件均為低溫導致，死者也均未在紐約現有的遊民名單內。曼達尼呼籲所有紐約居民提高警覺，彼此照應，特別留意身邊獨居者與弱勢族群的狀況。

曼達尼表示，紐約市目前仍處於「藍色警報」(Code Blue)狀態，市府已全面加強外展行動，全天候巡查，並放寬傳統收容所的入所程序，以便盡可能接納更多有需要的民眾。「在如此極端且罕見的低溫條件下，僅靠既有機制難以充分應對，因此市府正執行額外的緊急應變措施，以全面提升救援效率」。

市府官員說，市府已將原本撥打311的相關求助通話重新轉接至911，以加快處理與派遣速度，同時要求相關單位每隔數小時巡查鄰近街區。

社會服務局官員表示，市府過去一周協助超過500人進入庇護系統。曼達尼說，是否進行強制性安置的關鍵判斷，在於當事人是否對自己或他人構成危險。「這是最後手段。我們首先會向遊民說明可選擇的協助方案，但若確實性命攸關，我們不會讓任何人暴露在冰天雪地裡」。

在此前的暴風雪期間，曼達尼多次強調市府對極端天氣的高度警戒。當暴風雪席捲全市五大區的時候，曼達尼在全市保持高度曝光，透過電視、記者會與社群平台不斷對外說明最新狀況，並親赴第一線慰勞清潔局、公園局等單位人員。多名市政人士指出，曼達尼在風雪期間的高曝光與持續說明，被視為有助於提升市民對當前風險的理解，也讓防災政策更容易獲得配合執行。

記者會上，曼達尼表示「紐約市成功挺過了這場冬季風暴」，「紐約已經做好準備，也經受住了這場風暴的考驗」。當被問及是否為市府的表現打分時，他將評價權交給市民，並將功勞歸於事前規畫，以及清潔局等市府員工在降雪前數日的準備工作。

市議長梅寧(Julie Menin)也肯定市府表現；不過，她先前也對「紐約時報」坦言，市府部分緊急應變資源仍顯吃緊，有改進空間。例如，大量積雪在清理後堆積於路旁，對行人通行造成困難；依規定須由業主自行清理人行道的制度，也讓不少路段幾乎無法通行，而這也是紐約多年以來長期存在的問題。

