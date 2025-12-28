紐約回台班機轉降大阪 爆2台人「帶槍枝上機」被搜出！長榮航空證實了

長榮航空日前一班從美國紐約起飛回台的班機，因為在轉降大阪關西機場，意外搜出有旅客攜帶槍枝。（示意圖，非當事班機）

網紅爆料指出有一架從美國紐約出發回台灣的班機，在轉降日本關西機場後，安檢期間被查出有2名台灣旅客被查出攜帶槍枝。對此該班機所屬的長榮航空回應說明情況，已交由安檢單位與執法單位接手處理。

綜合媒體報導，網紅「瘋狂機長詹姆士」近日指出有一架長榮航空BR31航班在大阪關西機場轉降期間，發現2名台灣旅客攜帶槍枝，在網路上引發議論。

長榮航空說明，12月25日從紐約飛往桃園的BR31航班，因為天氣因素，技術轉降大阪關西機場加油，並依照規定安排旅客下機，照當地規範進行轉機安檢程序。

廣告 廣告

在轉機安檢過程中，發現有2名旅客攜帶不符合規範的物品，已交由安檢單位和執法單位進行後續處理；該航班完成安檢程序後，已在12月26日上午飛抵桃園機場。

更多鏡週刊報導

30歲台女走私20公斤液態大麻！大阪緝毒犬成功攔截 創關西機場「10年來最大宗」

中國寵物美容師粗暴壓制柴犬！嗆「你那國家已經投降了」 日網友炎上砲轟

蔣萬安雙城論壇致詞提「民國」 送上海市長「錫製盤子」寓意曝光