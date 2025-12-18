紐約大頸79歲華婦失蹤 警方發警報協尋

紐約警方發布「高風險成人失蹤警報」，尋找一名來自大頸（Great Neck）的79歲華裔婦女Shi Hua Xu。

警方表示，婦人於12月16日下午約3時6分，最後一次被人看到是在大頸村Oakley Place 一帶步行後失去蹤影。她身高約5呎，體重約95磅，灰白短髮、棕色眼睛，失蹤時身穿紅色外套、深色長褲及深色鞋子。

警方指出，婦人可能有迷失方向情況，並需要醫療協助，主要以國語溝通，研判可能會前往皇后區貝賽（Bayside）或法拉盛一帶。

任何人若有相關線索，請立即撥打 911，或聯絡納蘇郡警察局第六分局：(516) 573-7347。

