紐約女足「高譚FC」全國奪冠凱旋遊行 獲頒城市之鑰

勇奪本季全國女子足球聯賽(NWSL)總冠軍的紐約女子足球隊「高譚FC」(Gotham FC)凱旋，24日在曼哈頓舉辦盛大遊行慶祝。紐約市長亞當斯(Eric Adams)為球隊頒授「城市之鑰」(Key to the City)，表彰女足展現的「女力」。

24日上午10時，冠軍球隊先展開繞市政廳公園一周的遊行，隨後回到市政廳前，接受頒授「城市之鑰」。興奮的球迷均身著球隊的淺藍主題色，隨現場音樂揮舞應援毛巾，市政廳入口處一度大排長龍。

廣告 廣告

早早來到現場的華人球迷古先生表示，他從小就是足球迷，不僅關注各類賽事、平日也有踢球的習慣。自兩年前來到哥倫比亞大學攻讀博士學位後，他便成為「高譚FC」的季票會員；「美國的男足不是很給力，如果要看世界水準的比賽，還得看女足」。古先生說，紐約女足的表現近年來一直維持高水準，讓身為球迷的他十分自豪。

上午11時，紐約女子鼓樂隊「藍色火焰」(FOGO Azul)率先拉開儀式序幕。隨後，剛自海外考察歸來的市長亞當斯登台致詞。他說，高譚FC一次次證明了她們「永遠不能被低估，因為她們展現了紐約的勇毅、韌性與決心」，激勵無數球迷以及年輕女性勇於相信自己、看到自己的無限潛力。

不過，在亞當斯上台時，台下不少市民觀眾對這位離任的市長發出噓聲。他隨即回應表示，運動員都知道比賽中需要無視干擾、專注目標，「你不會因為在意批評而獲勝，而是因為堅守使命取得勝利」。

高譚FC在2023年便獲得隊史首座全國女子足球聯賽冠軍，2024年獲得當季聯賽挑戰盃亞軍，整體戰績穩定在聯盟第一軍團。今年，雖然這支球隊僅以第八名進入季後賽，卻一路過關斬將，上演逆轉勝，最終以堅韌的姿態再度奪冠。

「這就是信念、堅持與冠軍應有的模樣」，球隊董事布拉傑特(Carolyn Tisch Blodgett)說，「當我們以第八名進入季後賽時，外界都以為這就是終點，但這支球隊不是照著劇本走，而是重寫劇本」。

更多世界日報報導

華人摸黑出門 輾轉2班公車、排隊5小時 為領「救命」食物

受紐約市警與ICE執法壓力 堅尼路非法攤販轉入地下活動

政府效率部成立10個月悄然解散 馬斯克目標未達預期