紐約客力挺曼達尼 期中選舉前向共和黨敲警鐘

法新社報導，隨著美國選民在2026年期中選舉前，向美國總統川普(Donald Trump)發送預警，紐約客4日選出年輕的左派人士曼達尼(Zohran Mamdani)為下任市長，而民主黨則在兩場關鍵的州長選舉中勝出。

民主黨在多場全國性的選戰中大獲全勝，將提振飽受川普攻勢重創的民主黨人士氣，並且為共和黨陣營敲響警鐘。

根據美國有線電視新聞網(CNN)報導，曼達尼以50.4%的得票率，擊敗獨立候選人古莫(Andrew Cuomo)的41.6%、以及共和黨候選人斯里瓦(Curtis Sliwa)的7.1%。

曼達尼是在面對來自川普、商界精英與保守派媒體，針對他的政策與穆斯林身份發動猛烈攻勢下勝出。

此外，民主黨也拿下了維吉尼亞州和紐澤西州州長選舉的勝利，表明了在美國關注明年的期中選舉之際，政治氛圍發生變化。

眾議院少數黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)就在社群媒體X發文說，「民主黨回來了」。