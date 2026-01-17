紐約寶可夢卡商店遭搶劫！美匪持槍洗劫百萬「紙黃金」

寶可夢卡片。（示意圖／Pexels）





你也有在收集寶可夢卡片嗎?這份許多人的童年回憶，現在美國竟然成了匪徒眼中的「紙黃金」！美國近期爆發多起針對寶可夢卡的持槍搶案，從紐約到加州，匪徒手法粗暴目標明確，不僅砸窗搜刮，還持槍對準民眾搶劫。店家預估損失金額高達10萬美元，其中還有一張要價台幣17萬元的珍稀卡片。

監視器拍下多名男子突然闖入商店，二話不說直接拔槍，對準民眾進行搶劫。歹徒敲破玻璃，持槍直接搶走玻璃窗內的物品，並裝進包包逃逸，還將展示的卡片打包搜刮乾淨，讓店內的民眾被嚇得，不敢輕舉妄動。

受害店家：「他們目標精準抓了一堆東西，還有現金就離開了，他們堵住門口，把槍口對準幾位顧客，命令所有人退後，然後(歹徒)來這邊的櫃檯，開始用鐵鎚砸東西拿走物品。」

櫥窗如今變得空空如也，而這起搶劫案發生在，美國紐約當地時間15號，三名搶匪闖入，寶可夢商店，亮出槍枝要搶劫寶可夢卡片，店家統計，被搶的商品總價值約為10萬美元，其中單張最貴的卡片，竟然要價5,500美元，相當於新台幣17萬。

美國如今掀起瘋搶，寶可夢卡的熱潮，甚至成為犯罪集團洗錢的新工具。

NBCNews：「我花了530萬美金，買了這張寶可夢卡片。」

同樣的情況層出不窮，加州也有發生，一樣的事件。

NBCLA主播：「影片顯示竊賊打破展示櫃，搶走運動和寶可夢卡片。」

商店的監視器錄下，5名蒙面人闖入，加州一家卡片商店，這群人同樣目標明確，迅速且熟練，短短幾十秒內就將價值不斐，的收藏品洗劫一空。

NBCLA主播：「業主估計損失超過五萬美元。」

寶可夢卡收集熱潮，身價媲美比特幣，從民眾童年回憶變成投資工具，但也因為其體積小、價值高，易轉手的特性，珍稀卡片上看百萬美元，成了歹徒眼中最肥美的目標。

