紐約寶可夢商店遭搶劫 損失逾10萬美元

人聲嘈雜的店裡，顧客們有的正在選購商品，有的在櫃檯準備結帳。這時右邊的門口，3名穿著黑衣背著背包的蒙面人，其中1人拿起玩具槍，威脅其他人不准亂動；隨後另2人拿起鐵鎚，朝著玻璃櫥櫃猛敲。

遭搶寶可夢商品店主杜彼得指出，「歹徒堵住了門口，看起來是拿著槍對著櫃台邊的客人，叫他們退後，然後歹徒用鐵鎚砸碎玻璃櫥櫃，並拿走一些東西。歹徒接著又走來走去、想拿更多東西，還撬開收銀機要偷錢，同時拿著槍瞄準更多人。」

案發地點位於紐約曼哈頓、中城與下城交界地區的「西13街」，2025年11月才開幕的寶可夢周邊商品店，在地方媒體報導加持下，幾個月來已然成為當地寶可夢愛好者的朝聖地點，生意相當不錯。但遭遇這起搶案，損失金額超過10萬美元，相當於新台幣300多萬，所幸店員和顧客沒有人受傷。

整起搶案歷時大約3分鐘結束後，店家才得以報警。福斯新聞網報導指出，歹徒得手後，沿著西13街往西逃逸，目前為止還沒有逮捕任何嫌犯，詳細案情也還在調查中。