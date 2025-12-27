紐約州估降雪20～30cm！ 風暴襲美東 全美已逾1400航班取消

冬季風暴席捲美國東北部，紐約市白雪紛飛。(圖／達志影像路透社)

美國東北部，正面臨強勁的冬季風暴。根據航班追蹤網站統計，全美共有1400架航班被迫取消；紐約甘迺迪機場整天下來，更有超過2成5的航班取消。美國氣象單位預測，紐約州部分地區可能出現20～30公分的降雪，紐約市在這個週末，更可能寫下3年來最高的降雪量。紐約州長已經提前宣布，全州進入緊急狀態。

CNN主播Phill Mattingly表示，這場暴風雪將為紐約州、紐澤西州和康乃狄克州的部分地區帶來強烈降雪和冰凍天氣，紐約市的降雪量可能創下2022年以來的最高紀錄。根據航班追蹤網站FlightAware的統計數據，僅在當地時間週五，全美就有超過1400架航班被迫取消，紐約甘迺迪機場更是取消了超過360班飛機，佔當天航班數的四分之一以上。

CNN氣象主播Allison Chinchar提醒，部分地區的結冰厚度可能達到0.63公分以上，情況令人擔憂，因為冰層堆積在樹木和電線上可能會導致停電。她還指出，雖然各地降雪量可能有所不同，但部分地區的總降雪量可能高達20到30公分。

面對這場嚴峻的冬季風暴，紐約州長侯可已在社群媒體上宣布全州進入緊急狀態，並呼籲民眾不要冒險出門。這場暴風雪的影響範圍不僅限於美國東北部，更北邊的加拿大同樣變成一片銀白世界。

加拿大CTV記者Kamil Karamali報導，不只是安大略省，加拿大全國各地都發布了預警，加拿大西部部分地區也遭受極寒天氣的侵襲。從氣象圖上可以看到，加拿大西部部分地區已發布黃色預警警報。

往南至北加州地區，同樣白雪紛飛。而再往南的山區度假勝地萊特伍德，則因降下暴雨而引發洪水和土石流，當地居民一開家門就看見湍急河流，部分道路被沖垮，許多人直接受困家中。

