紐約州前華裔官員間諜案程序作廢

（德國之聲中文網） 經過近一個月的庭審和密集討論，美國紐約布魯克林聯邦法院的陪審團周一（2月22日）告知主審法官科根（Brian Cogan），他們無法就針對孫雯及其丈夫胡驍的全部19項指控達成統一結論。由於陪審團立場嚴重分歧，法官宣布該案程序“作廢”。盡管面臨這一挫折，聯邦檢察官索羅門（Alexander Solomon）當庭表示，政府堅信證據充分，將尋求盡快重新審理此案。

現年41歲的孫雯已加入美國國籍，在紐約州政府任職約15年，曾先後在民主黨籍前州長科莫（Andrew Cuomo）和現任州長霍楚爾（Kathy Hochul）的班底裡擔任官員。2023年，霍楚爾政府聲稱發現了孫雯的不當行為後將其解雇。

檢方對孫雯的指控

檢方在起訴書中，詳細列舉了孫雯利用職務便利，秘密推進北京議程以換取數百萬美元好處的行為。孫雯還被指控，阻撓台灣代表與州長辦公室進行互動，包括一次台灣總統訪美期間擬與州長會面的邀請。

此外，檢方還稱，孫雯操控中國官方的敘事，試圖刪除官方聲明中提及維吾爾人的內容，偽造州長簽名以幫助中國官員獲取赴美簽證，並涉嫌在新冠疫情期間，利用采購口罩等醫療物資之便，收受回扣，取得豐厚利潤。

檢方稱，孫雯“多次向中國政府吹噓自己是多麼得力的助手”，作為回報，她獲得了數百萬美元的經濟利益，幫助丈夫胡驍將向中國出口美國龍蝦的生意發展成為一項利潤豐厚的企業，並利用復雜的空殼公司體系進行洗錢。

檢方表示，這筆突如其來的財富，讓這對夫婦過上了奢靡的生活，他們在紐約長島購置了一套價值數百萬美元的豪宅，在夏威夷購置了一套價值190萬美元的公寓，還買了一輛法拉利和其他豪車。

被告律師怎麼說？

孫雯的律師團隊否認了所有以上指控。艾貝爾（Kenneth Abell）律師在總結陳詞中表示，孫雯是一位“驕傲的美國人”，一位忠誠的公職人員，她在州長與亞裔美國人社區之間扮演聯絡人的角色。

阿貝爾律師承認，孫雯小心維護了與中國領事館官員的官方聯系。但他同時指出，她也多次前往台灣社區，甚至受到他們的款待。

他說，孫雯拒絕與台灣總統會面的決定符合以往的慣例：紐約州州長從未與台灣總統舉行會面。“她只是謹慎行事，”阿貝爾說，“她不應該干預對台政策。”

律師補充說，檢方未能提供任何證據來支持孫雯偽造州長簽名為中國官員辦理簽證的說法。他質疑道，在疫情期間，中國公司不需要行賄，很容易就能贏得政府合同。阿貝爾律師說，紐約州和其他州都在大手筆支出購買醫療物資的款項。

自孫雯於2024年9月被捕以來，此案引發了紐約政壇及國際社會的廣泛關注。目前，孫雯夫婦仍處於交保候審狀態，檢方預計將在未來幾周內提交重新起訴的時間表。

作者: 德正 (美聯社等)