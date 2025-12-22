紐約州啟動三億美元港口投資計畫

根據英國航運相關網站引述，紐約州能源研究與發展署（NYSERDA）宣布，將推出總額三億美元競爭型補助計畫，支持港口基礎設施建設與升級，以強化紐約州離岸風電產業製造、組裝與物流供應鏈。此舉正值全球離岸風電產業面臨法規與財務多重挑戰之際，顯示紐約州持續推動再生能源與海事產業發展的決心。

按照規劃，這項「港口基礎設施徵案計畫」將資助港口提升碼頭承載能力、延伸泊位，及進行其他必要改善工程，藉此支援離岸風電設備製造、集結與運輸。同時相關設施也將保留多用途彈性，兼顧貨櫃裝卸、船舶維修及其他商業活動需求。

NYSERDA總裁暨首席執行長哈里斯表示，若要持續強化紐約州的海事資產與離岸風電產業，港口須具備支援多元產業與技術能力。她指出，此次徵案將透過投資多功能港口，協助離岸風電專案因應市場需求波動，確保長期穩定，同時為紐約州創造短期與中長期經濟發展機會。

此次宣布正值離岸風電產業承壓之際。日前美國聯邦法官裁定川普政府暫停核准新風電專案行政指令屬違法且欠缺合理性；紐約州曾領導十七個州與華盛頓特區對該指令提出法律挑戰，因美國內政部要求挪威能源公司Equinor暫停位於紐約外海的「帝國風電」（Empire Wind）工程。

產業整體發展也明顯降溫。據能源產業委員會（EIC）資料，自二○二四年第三季至二○二五年第三季，離岸風電專案數量由四十五件縮減至二十三件，規劃裝置容量也由五十五點九GW降至二十五點四GW。主因在於政策調整，新法規要求專案須於二○二六年七月四日前動工，或於二○二七年十二月三十一日前投入營運，才可符合稅賦優惠資格，約八成三專案無法配合該時程。

帝國風電專案停工期間，每週停工成本高達五千萬美元。挪威能源公司Equinor於二○二五年第二季財報中，認列與帝國風電一期及南布魯克林海事碼頭開發相關的七億六千三百萬美元減損，整體減損金額達九億五千五百萬美元，主因包括法規變動與關稅成本上升。

貿易措施也使挑戰升高，來自歐盟與英國相關設備面臨十％至十五％關稅，部分鋼鐵與鋁材關稅更高達五十％，直接影響葉片、塔架、機艙與海纜等關鍵零組件供應。另，美國交通部撤回六億七千九百萬美元港口補助，也使基礎設施升級進度趨緩。

紐約州能源研究與發展署表示，這項三億美元徵案將分多輪開放申請，直至資金全數核撥為止，其中包含重新配置原本於二○二四年規劃用於離岸風電製造與物流支援的兩億美元資金。第一輪最終提案截止時間為二○二六年三月二十六日下午三時（美東時間）。

紐約州勞工廳廳長里爾登指出，對港區投資預計將在全州創造數千個就業機會，州府也將同步培訓勞動力，以把握新興產業所帶來的機會。

EIC全球對外事務主管格朗德沃特則強調，法規穩定性對產業發展至關重要。她指出，清楚且可預期的政策架構，將決定專案能否順利推進，並協助美國重拾離岸風電發展動能。

儘管挑戰重重，帝國風電專案已恢復施工，挪威能源公司Equinor仍維持二○二七年商轉目標。該項總投資金額約五十億美元計畫，預計可為約五十萬戶紐約家庭供電，並將南布魯克林海事碼頭打造成全美最大離岸風電專用港口設施，象徵紐約州在再生能源轉型的長期布局。