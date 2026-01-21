紐約州新財年預算案公布 未提加富人稅
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)20日公布2027財年州預算案，總額2600億元，雖創歷史新高，但僅比上年度增加0.7%，體現了在聯邦補助面臨不確定性的形勢下維持財務穩定的態度。針對紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)所主張的向最富階層加稅，州預算案並未作出呼應，僅明確提出對尼古丁和電子菸產品加稅的主張。
霍楚在公布預算的演講中，強調了「紀律」和「韌性」兩個關鍵詞。她表示，本年度的預算將嚴明的財政紀律作為優先考慮事項，嚴格審視失控擴張的項目、將儲備金和州營運基金(State Operating Funds)提升至高位，以期在不增加居民稅負的情況下，從容應對來自聯邦的衝擊。
根據預算，本年度來自聯邦的撥款減少了103億元，其中包括即將耗盡的疫情紓困金和醫療補助資金；而如果加上聯邦曾經試圖削減但被法院叫停的40億元，聯邦資金的缺口可能更大。
霍楚表示，雖然州與聯邦的關係向來複雜，但數十年來一直存在基本互信，各州會將聯邦當作可靠的夥伴，然而川普政府在短短一年之內就徹底摧毀了這份信任。
預算報告指出，2027財年州預算案總額為2600億400萬元，比上年增加17億3400萬元，總增幅為0.7%。然而，來自聯邦的資金較去年減少了11.4%，這導致紐約州必須自行填補空缺，其中聯邦削減最多的醫療補助開支增加了38億9400萬元，增幅達11.4%。而單項支出最大的項目為學校資助，預算總額超過392億元，略高於醫療補助；開支增幅最大的是資本項目投資，增幅達19.3%。
資本項目投資中，交通基礎設施項目占比近半，其中主要用於大都會運輸署(MTA)、跨哈德遜河「門戶隧道」(Gateway Tunnel)建設項目和甘迺迪機場的升級改造項目。此外，用於增加財政抗風險能力的儲備金總額達到146億元，處於歷史高點，而在霍楚上任之初的2021年，州預算儲備金僅為25億元。
霍楚強調，雖然州預算增加了投入以彌補聯邦撥款缺口，但得益於華爾街創歷史紀錄的高額獎金帶來的稅收增加，普通紐約人的稅負並未增加，這表明紐約的稅制「已是全美最進步的」。州預算案在介紹稅收部分時，列出了包括育兒、小費收入和電動車補貼等一系列稅收抵免政策，僅提出增加對替代性尼古丁製品的徵稅，以及修改電子菸和石油類產品的徵稅標準。對於曼達尼所呼籲的增加最富階層稅收主張，預算案未予採納。
