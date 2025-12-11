紐約州流感周增80%病例 無保險疫苗免費打
紐約州進入流感季，州衛生廳最新數據顯示，11月最後一周全州確診超過1萬4500例流感病例，較前一周激增80%；州府呼籲市民接種流感、新冠與呼吸道融合病毒(RSV)疫苗，以降低感染與重症風險。
州衛生廳長麥唐納(James McDonald)表示，今年流感病毒的流行株可能導致流感季較去年更為嚴峻。11月最後一周因流感住院的人數達到近800人，周增幅高達93%。麥唐納建議，節日與親友團聚多，更應即時施打疫苗以獲得最佳保障。
11月最後一周的全州新冠確診為1948例，較前周小幅下降；RSV病例則持續上升，同周通報2200例，周增幅為17%。
截至11月中，全州已有約340萬人接種本季流感疫苗，較去年同期的350萬人略有下降。州府資料也顯示，新冠疫苗接種率與去年相比更下滑約三成。
今年秋季因聯邦指引調整，曾一度出現疫苗接種場所有限、流程混亂的情況。州長霍楚(Kathy Hochul)其後發布並多次延長行政命令，允許藥房為三歲以上兒童施打疫苗，以擴大接種管道。
此外，一個包含紐約州在內的公共衛生協作組織近期發布最新新冠疫苗建議，主張六個月以上民眾均應接種疫苗。
目前紐約各大藥房及社區診所均提供流感、新冠及RSV疫苗接種。曼哈頓華埠與皇后區法拉盛的王嘉廉社區醫療中心為無保險市民提供免費流感及新冠疫苗接種，布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)的Bay Ridge Plaza Pharmacy則為無保險市民提供免費RSV疫苗接種。民眾可通過市府健康地圖找到臨近的接種點on.nyc.gov/getvaccinated。
州府並指出，本季迄今已出現13起醫院呼吸道疾病群聚事件，療養院則有15起；但截至目前，尚無任何與新冠、流感或RSV相關的兒童死亡個案。
