紐約州要求 Meta TikTok 等「無限滾動」功能平台需顯示心理健康警告

火報記者 陳銳／報導

紐約州州長凱西．霍楚爾近日宣布，凡具備無限滾動、自動播放與演算法推送等設計的平台，未來都必須向用戶顯示心理健康警告，說明這類功能可能對年輕族群造成的潛在影響

霍楚爾表示，自他上任以來保障紐約市民的安全始終是首要任務，其中也包括保護兒童免於因社群媒體設計而導致的過度使用風險，他強調，部分平台功能刻意延長使用時間，對青少年心理健康可能產生不利後果，因此有必要讓使用者清楚知情。

新法授權州檢察長對違規平台提告，每次違規最高可罰5,000美元，並將警告標示比擬為菸品安全警語。圖:istockphoto

根據新法規定，凡提供所謂「成癮性資訊流」、自動播放或無限滾動功能的社群媒體平台，都將受到規範。該法律適用於全部或部分行為發生在紐約州境內的情況，但不涵蓋使用者位於州外時存取平台的行為。

廣告 廣告

法案同時授權州檢察長可對違規平台提起訴訟，並針對每一次違反規定的行為，處以最高五千美元的民事罰款，霍楚爾也將這類警告標示比擬為菸品或塑膠包裝上的安全警語，目的是在風險發生前，讓消費者充分理解可能帶來的後果。

截至目前，TikTok、Snap、Meta 與 Alphabet 等主要社群媒體公司，尚未對相關規定作出公開回應。社群媒體對兒童與青少年心理健康的影響，近年已成為全球關注焦點，美國多個學區亦已對 Meta 等企業提起訴訟。