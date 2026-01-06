紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

新年伊始，紐約州將全面啟動更嚴格的交通新規。新積分制度不僅會提高某些違規行為的扣分標準，更將使駕駛面臨駕照吊銷的風險比以往任何時候都更高、更迅速。

常見的違規U型轉彎(U turn)將首次納入扣分制度，被扣兩分。除了扣分，首次違規最高可罰150元，18個月內再犯將罰300元，同時期第三次違規最高可罰款450元。除了U型轉彎，還有更多違規行為的扣分也將增加。

交通新規還將大幅降低駕駛人因累積扣分遭吊銷駕照的門檻。按照舊規，駕駛要在18個月內累積被扣11分才會被吊銷駕照，交通新規將標準調降為24個月內累積10分。

其他新增的違規扣分項目包含車輛設備違規(如頭燈或尾燈損壞)，每項損壞或缺失設備加扣1分，未為緊急車輛讓道扣3分，以及阻礙交通扣2分等。除此以外，新增扣分項目還包括超越停靠中的校車、超速駕駛、行車時使用手機、酒駕定罪等行為。

雖然人口大州紐約州已於2025年公布了對交通違規積分制度的變革，但直至新年才正式實施新的交通積分制度。州政府官員表示，此舉旨在提升全州道路安全並減少危險駕駛行為。

駕駛者可通過紐約州車輛監理局(NYS DMV)線上申請駕駛紀錄，確認駕照當前扣分狀況。完成防禦性駕駛課程也可減少駕照扣分，最多可消除駕駛紀錄中四點扣分，並可能降低保險費率。

新的交通扣分制度將把更多駕駛置於紐約州車管局的審視之下。雖然一些專家認為，實施新規對於駕駛來說是災難性的，有更多人都將面臨駕照被吊銷的風險，但他們也認為，為了交通安全，理應實施新法。

