紐約州預算托育支出成重頭戲 教育編393億

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)20日提出一項2600億元的州預算案；大幅增加托育支出、並持續提高對全州各學區的教育補助成為其中重頭戲。

霍楚在預算案中為教育編列393億元，這也是紐約州歷史上最高水準的教育撥款。其中，霍楚擬擴大投資全民托育計畫，增加5億6100萬元經費用以補貼3歲及4歲班，增幅達52.5%；她也希望將現有的托育補助券計畫增加12億元經費。

預算案中承諾，將提供新增經費以支持四歲學前教育的全面普及，並將各學區的每名學生補助金額提高至每人1萬元；根據計畫，州府望確保在2029學年開始前，全州所有幼兒都能享有真正普及的全日制四歲班(Pre-K)。此外，該預算案也為紐約市的三歲班(3-K)增加2億500萬元經費，以支持全面普及入學。

此前，霍楚也與紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)共同宣布開啟紐約市兩歲幼兒免費托育服務，首年開放2000個名額，並由州預算支付該計畫前兩年的經費，暫不額外徵稅。不過，此舉的可續性也遭到質疑。

若求全民免費托育，新系統成本將持續攀升，預計首年花費7500萬元，第二年增至4億2500萬元。州政府預測，在2027至2028年度預算中，將出現60億元赤字。

倡導加稅的「投資紐約」(Invest in Our New York)經理蘭加(Brahvan Ranga)表示，新的資金來源至關重要，「真正的全州全民托育，並讓托育人員獲得足以維生的薪資，需要長期、穩定的收入來源，而不是年復一年挪用其他計畫與機構的資金，製造贏家與輸家」。

除托育外，預算案也撥款近4億元，作為「全民免費校餐計畫」第二年的經費。霍楚同時主張額外投入9000萬元，維持紐約州大(SUNY)與紐約市大(CUNY)本州四年制本科生學費凍結，並撥款1250萬元以擴大免費社區大學計畫。

