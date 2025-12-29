紐約州1周新增7萬「流感病例」專家：高峰還沒到

紐約州聖誕節前單周新增流感確診逾7萬例，達歷史新高。然而專業人士認為，達流感季的高峰尚未到來。圖為示意圖。(路透)

紐約州衛生廳最新公布的數據顯示，全州在聖誕節前一周之內新增流感確診病例逾7萬例，創歷史新高，其中需要住院治療的患者占比近5%。然而專業人士表示，本年度流感季巔峰尚未到達，屆時恐將有更多人中招。

紐約州12月初宣布進入流感「高發期」，但州衛生廳廳長麥當諾(James McDonald)表示，根據專業人士的預測，本年度流感季尚未進入最高峰，未來一段時間內感染者人數仍可能繼續上升，而年底的假日活動與人群聚集很可能進一步加速流感擴散。不過麥當諾亦表示，當局正在嚴密監控州內醫療機構的接診情況，目前一切順暢、尚未發現醫療超載。

根據紐約州公共衛生法規，流感病例的數據主要來自實驗室檢測的確診結果，僅在臨床上出現疑似流感症狀、但未檢測的患者通常不被列入統計。而家庭醫生或社區醫療機構如發現病情並不危重的似流感症狀患者，亦不必強制所有患者進行實驗室檢測。這意味著，在官方數據之外，實際感染流感的人數還會更多。

位於曼哈頓華埠的金物華醫師診所介紹，根據往年的經驗，流感發作通常呈現小周期性，在整個流感季中的某一段時間內，患者造訪會格外多，這與當局統計數據呈現的趨勢相符。

一般的患者在表現出流感症狀時，醫生通常會直接為其開藥，並要求患者在痊癒後回來接種疫苗。由於流感病毒變化多端，且疫苗的效力會隨時間衰減，因此該診所建議，所有人每年流感季前都要及時接種疫苗以提高抵抗力，接種後即使未能防住感染，也會很大程度上減輕感染後的症狀。

據統計，在12月14日至12月20日之間的一周之內，紐約州新增流感實驗室確診7萬1123例，較前一周增加38%；而當周需要住院的患者為3666人，前周則為2251人，增幅達63%。而在本年度流感季開始以來，紐約州總共通報確診病例數為18萬9312例。

