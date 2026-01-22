紐約市公益維護人公布「惡房東」名單 前3名違規紀錄逾萬

今年的紐約市惡房東名單，排名前二最惡房東均打破違規紀錄，排名第二的房東也打破過去所有上榜者紀錄；前三名最惡房東累積違規逾萬項；圖為一處漏水的公寓壁櫥。(記者高雲兒／攝影)

紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)21日公布其年度「紐約市惡房東名單」。今年，不僅排名第一的最惡房東累積了空前的違規紀錄，排名第二的房東也打破過去所有上榜者紀錄；前三名最惡房東累積違規逾萬項。

名單根據市住房保護與開發局(HPD)資料客觀排名。今年榜首是布倫(Margaret Brunn)，其次為黑斯廷斯(Donald Hastings)；兩人皆與同一家公司A&E Real Estate Holdings有關，合計涉及60棟建築，仍未改善的違規案件總數超過8700件。其中，布倫的物業集中在皇后區傑克遜高地(Jackson Heights)，黑斯廷斯物業則多位於秋園丘(Kew Gardens Hills)。

威廉姆斯說，這是名單史上首次出現前兩名皆代表同一個公司的情況，「這不僅顯示其物業違規問題的廣泛程度，也反映出企業房東如何透過不同的有限責任公司與名義負責人，在市府紀錄中規避問責」。他也指出，就在名單發表前一周，紐約市政府與該公司達成訴訟和解，要求公司進行部分修繕工程。

對此，A&E Real Estate向CBS發表聲明稱，公司已為整體物業修繕投資超過8億元，「這意味著我們旗下每一棟建築，現在的狀況都比我們接手時要好」；盡管承認仍有許多工作待完成，但該公司仍指「疏於管理」的批評「既誤導又不切實際」。

這已是威廉姆斯發表的第七份惡房東名單。而今年他特別提到，對於能與新一屆市府在住房議題上的立場一致，感到備受鼓舞。市長曼達尼(Zohran Mamdani)上任後便承諾舉辦「租屋剝削」(Rental Ripoff)公聽會，以讓市民分享在租屋過程中面臨的種種不公。

威廉姆斯表示，名單帶來的關注也對惡房東造成實際影響。蟬聯2022年與2023年兩屆的最惡房東奧赫夫沙隆(Daniel Ohebshalom)因未修繕建築存在的嚴重問題，曾兩次被監禁。

「結合市府資源，以及房客對危險居住環境和不斷上漲租金早已忍無可忍的憤怒，我們不僅能整頓建築，更能徹底改革造成住房危機的整個制度」，威廉姆斯說。完整名單可訪問此查看，https://shorturl.at/I31eY。

