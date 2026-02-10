紐約市極寒天氣造成18死 遊民收容所容量增加

紐約市天氣極寒，導致18人死亡。

美國紐約市長曼達尼表示，紐約市遭遇極端寒冷天氣，已經造成18人死亡。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，從一月底以來，美國紐約市遭遇寒流侵襲，其中包括連續13天氣溫降到攝氏0度或以下—這是紐約市60年來罕見、持續時間最長的零度以下低溫天氣之一。

紐約市長曼達尼說，週末期間又有1人「在我們城市的街頭失去性命」。他補充，「每一條逝去的生命都是一場悲劇，我們將持續為他的家人祈念。」儘管本週氣溫預計會回升，但還是低於平均水準。曼達尼呼籲紐約市民「注意安全，盡量待在室內，並且彼此關照、互相照應。」

曼達尼說，紐約市新增64間飯店客房以提升收容容量，並且在街頭部署至少另外150名外展服務人員。美國國家氣象局表示，在週一持續出現冰凍低溫之後，本週大部分時間，氣溫將回升到大約攝氏0度左右。氣象單位補充，每年此時的平均最高氣溫，通常大約是攝氏4度。紐約市緊急事務管理局表示，在連日嚴寒與降雪之後，城市各地還是存在嚴重的安全風險，融化的積雪與冰塊可能會在無預警情況下，從建築物墜落，街道與人行道在夜間可能再次結冰。