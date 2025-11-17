紐約市每年250人車禍亡 民團籲通過整改法案

紐約市平均每年死於交通事故的人數超過250人。圖為集會參與者展示受害者照片。(記者許君達／攝影)

11月16日是「全球道路交通受害者紀念日」，紐約市多個交通倡導組織當日邀數十名交通事故死難者親屬在布朗士集會，紀念逝者並呼籲州議會盡快通過「終止超級超速者」(Stop Super Speeders)提案。來自皇后區法拉盛的華人陳敬受邀參加集會，他的獨生子陳昆塔(Quintus Chen)兩年前死於一名無證駕駛者之手。

「交通替代」組織(Transportation Alternatives)副主席亞當斯(Elizabeth Adams)說，雖然紐約早在十年前就提出了「零死亡願景」，但事實上，紐約市每年有超過250人成為輪下冤魂，而這些死亡事故絕大多數本可避免。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)說，以車為先的「汽車文化」是交通事故屢禁不止的根源。他表示，每當他談起管控槍枝暴力時，人們總是樂於接受，但對交通暴力，則總是找出各種理由推託，然而事實上交通事故對紐約市民造成的危害並不亞於槍枝。

受害者親屬代表中，陳敬帶著兒子的照片和一幅申訴書在集會上展示。陳敬2023年11月29日與當時年僅三歲半的陳昆塔穿越法拉盛大學點大道(College Point Blvd)與41大道交口時，遭一輛違規的白色轎車撞擊並拖行，送醫後傷重不治。肇事駕駛戈麥斯被警方逮捕後，皇后區地檢處對其提出14項控罪，其中包括多項重罪。但10月31日下午陪審團判定被告被控的四項重罪均不成立，僅在第二級魯莽危險行為這項A級輕罪上成立，並同時裁定其魯莽駕駛、無照駕駛、未注冊車輛、非法轉彎、違規停車及車窗貼膜過暗等多項交通違規罪名成立。

陳昆塔的父母正考慮轉向社區與受害者倡議團體求助，希望處理過相似案件的團體、律師或民眾提供協助，讓這起「撞死幼童卻四罪不成」的案件，不會就此在司法體系裡消失。

亞當斯表示，要消除交通頑疾，其中一個有效措施便是正在州議會審議的「終止超級超速者」提案。該案最初由州參議員郭納德(Andrew Gounardes)提出，要求針對在一年半內累積11次及以上交通違章者、以及在一年內累積六次及以上測速攝像頭抓拍紀錄的車主，須強制在其駕駛的任何車輛上安裝智能限速設備。本案在州參議會已獲通過，但眾議會版本尚未完成審議。

