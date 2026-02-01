紐約市議會推翻亞當斯否決 擴大街頭攤販執照發放
紐約市議會以壓倒性多數推翻前市長亞當斯(Eric Adams)在任期最後一天提出的否決，重新啟動擴大街頭攤販執照的立法，預計未來數年將為數以千計的攤販開啟合法經營管道。這也是市議會相隔47年後，首度對街頭攤販制度進行實質性改革。
新法規定，市府將在2031年前，每年額外開放2200個流動餐飲攤販監督執照申請，並於2027年一次性發放1萬500張一般攤販執照，長期累積的候補名單可望逐步消化。同時，攤販訓練、稽查與環境清潔標準也將同步提高。除執照數量擴充外，法案另納入配套措施強化攤販教育與培訓。
市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)指出，全市目前有超過2萬名街頭攤販，執照數量卻多年未隨需求調整，自1979年起即被限制在853張。出身攤販家庭、提出該法案的市議員桑切斯(Pierina Sanchez)表示，約七成攤販目前在無照狀態下營業。
亞當斯四年前上任市長後主打提升生活品質，對無證攤販加強執法，2023年11月重啟規模縮小的皇后區可樂娜廣場(Corona Plaza)市集，2024年1月並禁止在市內橋梁擺攤。警方與市清潔局在2024年開出的攤販相關罰單，幾乎是2023年的兩倍，也約為2019年的五倍。亞當斯於去年12月否決市議會的改革方案，認為擴大攤販群體將加劇人行道擁擠並增加執法負擔，市議員與倡議團體則指出，執照長期不足才是亂象根源。
新任市長曼達尼(Zohran Mamdani)在去年競選期間曾批評前市府的攤販政策。他於去年1月發布的影片「NYC is Suffering from Halalflation」中，親自採訪多名無證攤販，指出高價租借執照與取得管道受限，推高經營成本。部分攤販表示，若能依法取得執照，願意調降商品售價。曼哈頓華埠攤販也表示，街頭無證擺攤普遍，管理失序，對依法繳費的攤販造成不公平競爭。
市議會日前也一併推翻了前市長亞當斯提出的17項否決案。新任市議會議長梅寧(Julie Menin)表示，單日推翻否決的數量，創下近十年新高，其他通過的法案還包括限制Uber與Lyft將司機停權的頻率，以及為市府出資的可負擔住宅計畫訂立新規範等。
更多世界日報報導
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
其他人也在看
小鐘驚爆「生死一瞬間」！搏命通告「椅墊下放電擊棒」痛飆髒話
中天綜合台《綜藝OK啦》3日晚間10點播出「老藝人集體憶當年，道德老命放一邊為搏收視無極限」主題，小鐘透露沒有動保法前，很常會跟動物一起錄影：「被狗咬、跟鱷魚接吻、把頭放在鱷魚嘴巴裡，什麼都有，以前如果有社群軟體的話，每個製作人都會被炎上到死。」其中讓他印象最深刻的就是跟狗比賽搶雞腿：「製作單位說『放心，狼狗有主人拉著』，但真的很可怕，那隻狗就在旁邊盯著，口水一直流，我沒有任何防護，因為他們要拍到快咬到你的畫面。」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 25則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 30則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 40則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 20 小時前 ・ 25則留言
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 80則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 52則留言
NBA／173公分河村勇輝跳贏球！本季首秀拿6分助公牛滅熱火
身高173公分的日本後衛河村勇輝，本季轉戰公牛隊，今天終於迎接新賽季的第一場比賽，他上場11分鐘攻下6分、2助攻、3籃板、2抄截，第四節更在奮力爭球下獲得跳球機會，且還跳贏身高超過20公分的熱火...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前 ・ 1則留言
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 16則留言
不是蔡英文、陳水扁！他分析賴清德「最在意這大咖」 曝綠營2028未爆彈
年底九合一大選在即，民進黨內部卻是大小風波不斷，除了前總統陳水扁頻頻針對時事表態之外，前總統蔡英文更是被點名「回鍋政壇」，掀起各界對於總統賴清德「不適任」的質疑；前立委郭正亮指出，比起綠營的老將，賴清德更在意的是台北市長蔣萬安。郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中指出，賴清德現在最在意的人不是蔡英文，而是蔣萬安，因為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次訪台，雙方卻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 156則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 64則留言
菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍
冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%
歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 40則留言
台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」
美股主要指數表現，道瓊指數下跌179.09點 ，收至48892.47點；納斯達克指數下跌223.305點，收在23461.816點；S&P 500指數下跌29.98點，收報6939.03點；費城半導體指數下跌321.917點，收至7998.473點；NYSE FANG＋指數下跌134.13點，收15335.49點。台股30日電子、金融和傳...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 2則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 36則留言
柯文哲為何對陳菊心有芥蒂？前幕僚揭從「這裡」開始 怨總統之路遭斷
即時中心／林韋慈報導監察院長兼國家人權委員會主委陳菊自2024年底因病住院請假至今，總統賴清德日前宣布准辭。對此，曾任陳菊幕僚的劉進興今（31）日發文表示，柯文哲對陳菊的怨恨，真正原因並非外界所傳的厭女情結，而是「心裡有鬼」，認為陳菊是他的剋星，甚至斷了自己前進總統府的路。民視 ・ 23 小時前 ・ 161則留言
今全台有雨！週三回暖「這天」再變天 專家示警：很強冷空氣將南下
華南雲系東移影響，氣象署發布基隆市、新北市大雨特報。另外，東北風偏強，今（1）晨至2日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2則留言