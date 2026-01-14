紐約市議會移民員工遭ICE拘留 眾官員籲立即釋放

紐約市議會一名員工12日在長島納蘇郡(Nassau County)移民法院例行出庭時，遭移民與海關執法局(ICE)人員拘留。市議長梅寧(Julie Menin)13日強調，該名員工一切都依法行事，且曾簽署聲明表示自己從未被逮捕。

據悉，該名員工為53歲、來自委內瑞拉的移民博霍爾克斯(Rafael Andres Rubio Bohorquez)，他已擔任市議會資料分析師職位約一年。

對於其移民身分與是否涉及犯罪紀錄，梅寧與聯邦當局說法不一。梅寧辦公室指出，博霍爾克斯曾獲得「臨時保護身分」(Temporary Protected Status，TPS)，因此持有合法工作許可。雖TPS已遭川普總統撤銷，但梅寧表示，該名員工仍依法獲准在美國居留並工作至今年10月。

廣告 廣告

國土安全部發言人麥克勞林(Tricia McLaughlin)則稱，博霍爾克斯並無美國工作許可，於2017年持觀光簽證入境，並須於當年10月22日前離境。麥克勞林亦稱博霍爾克斯曾因一起攻擊事件遭逮捕，但尚不清楚是否曾被起訴或定罪。梅寧則表示，該員工並無任何犯罪紀錄。

「他今年1月在市議會簽署過聲明，確認自己從未被逮捕」，梅寧說，這是市議會史上首次有員工遭移民執法單位拘留，並譴責ICE做法為「嚴重政府濫權」。

聯邦眾議員高德曼(Daniel Goldman)則激烈抨擊麥克勞林的說法為「誤導美國民眾」。他表示，麥克勞林宣稱該名員工「無合法身分留在美國」是「赤裸裸的謊言」，「事實上，這名紐約市議會員工合法居留，且依法獲准在美工作」。

此案同樣引發市長曼達尼(Zohran Mamdani)強烈不滿。他表示，「這是對我們民主制度、我們城市，以及我們價值觀的攻擊；我要求立即釋放他，並將持續關注事態發展」。

梅寧與高德曼13日發表聯合聲明指出，博霍爾克斯目前仍被拘留於紐約州境內，聯邦法院已受理人身保護令(habeas corpus)請求，在法院作出裁定前，政府不得將其移送出州。同日也有多名官員及移民權益倡導者在曼哈頓下城集會抗議聯邦此舉。

更多世界日報報導

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商