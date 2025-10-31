紐約市長普選不到一周 曼達尼領先葛謨至少逾十個百分點

距離紐約市長普選日僅剩不到一周，多項最新民調日前公布。結果均顯示民主黨提名人曼達尼(Zohran Mamdani)保持明顯領先，超出葛謨(Andrew Cuomo)至少十個百分點。圖為市長辯論第二場。(記者鄭怡嫣／攝影)

距離紐約市長普選日僅剩不到一周，多項最新民調日前公布。結果均顯示民主黨提名人曼達尼(Zohran Mamdani)保持明顯領先，超出葛謨(Andrew Cuomo)至少十個百分點。但同時也有民調顯示，葛謨民調奮起直追，已將曼達尼的領先幅度縮小一半。

愛默生學院(Emerson College)30日公布的民調顯示，在可能投票者中，50%支持曼達尼，25%支持葛謨，21%支持史里華(Curtis Sliwa)，仍有5%未決定。馬瑞斯特(Marist)研究所30日公布的民調顯示，曼達尼以48%比32%領先葛謨16個百分點，史里華則以16%居第三。

但昆尼皮亞克(Quinnipiac)大學29日公布的結果卻略有不同。該民調顯示葛謨支持度明顯提升，曼達尼的領先幅度從20個百分點縮小至十個，為43%對33%。蘇福克大學波士頓校區(Suffolk University Boston)的民調亦顯示，曼達尼的優勢從20個百分點縮小至十個，領先被削半。

愛默生學院民調執行主任金博(Spencer Kimball)指出：「曼達尼似乎已在主要族群間建立起聯盟，他在非洲裔選民中的支持率自上月的50%上升至71%，而葛謨在該族群中的支持率自9月以來下滑十個百分點。曼達尼仍以年輕選民為基本盤，50歲以下選民中有69%支持他。」

距普選日不到一周，三位候選人接下來幾天將穿梭各區，爭取選民支持。史里華30日上午將競選活動直接搬進了中城57街的地鐵站。「我建議葛謨少花時間關起門開會，多出來與選民互動。若曼達尼當選市長，他的政策將導致更多商店失竊，給報攤和雜貨店業主帶來更多麻煩。」

然而就在此番批評前一日，曼達尼剛獲得了全美雜貨店聯盟(United Bodegas of America)的背書。該組織此前曾批評曼達尼的市營超市構想，但如今卻態度大變。組織背書中提到，曼達尼承諾會簡化小企業的申請流程、減少罰款和費用、加速許可證流程，這對其成員有吸引力。但也有媒體分析該背書有「押注贏家」的政治考量之嫌。

葛謨則於29日獲前市長彭博(Michael Bloomberg)支持，並前往史泰登島造勢，強調自己是更有經驗的領導人，能更好地管理市政。「我告訴共和黨人，這場選舉中他們至關重要。我同意川普總統的說法，史里華還沒準備好上場。」

