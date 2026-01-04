紐約市長曼達尼稱攻擊委內瑞拉是戰爭行為 已致電川普表達反對

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示，在獲知美國軍方擄獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的簡報後，他直接向川普（Donald Trump）總統表達了反對立場。

紐約市長曼達尼。（圖／路透）

曼達尼在布魯克林格林波因特（Greenpoint）一場與此事無關的記者會上，被問及美軍在委內瑞拉的軍事行動時透露，他在獲悉馬杜洛被捕並將被押送至紐約接受毒品恐怖主義指控的審判後，於3日與川普通了電話。

「我致電總統並直接與他交談，表達我對此次行動的反對，」曼達尼說，「並明確表示我基於反對政權更迭、反對違反聯邦國際法，對此事抱持反對立場，並希望這種一致性能夠得到維持。」

這位剛上任第三天的市長並未提及總統對他的反對意見有何回應。曼達尼僅表示：「我表達了我的反對立場，我把話說清楚了，我們就此結束談話。」

在此之前，曼達尼已在社群平台X上發表了更詳細的聲明：「今早我接獲報告，關於美軍擄獲委內瑞拉總統尼古拉斯・馬杜洛及其妻子，以及計劃將他們關押在紐約市的聯邦監獄。單方面攻擊一個主權國家是戰爭行為，違反聯邦和國際法律。這種公然追求政權更迭的行為不僅影響國外人民，也直接衝擊紐約市民，包括數萬名以此為家的委內瑞拉人。我關注的是他們的安全和所有紐約市民的安全，我的政府將繼續監控情況並發布相關指導。」

