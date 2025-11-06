紐約市長當選人曼達尼啟動全女性班底 川普：若不尊重華府必失敗

2025年11月5日，紐約市長當選人曼達尼在皇后區舉行當選後首場記者會。路透社



自詡為「民主社會主義者」的美國紐約州議會議員曼達尼，在當選史上最年輕的紐約市長後，週三宣布全由女性組成的過渡政府團隊，協助他實施紐約市數十年來最具野心的政綱。不過總統川普也放話警告，曼達尼必須「尊重」華府，否則施政不會成功。

《衛報》、路透社報導，34歲的曼達尼（Zohran Mamdani）週三（11/5）一早在紐約皇后區舉行當選後首次記者會，向媒體介紹全女性過渡團隊：由聯邦貿易委員會（FTC）前主席麗娜汗（Lina Khan）擔任執行長，其他成員包括紐約市前第一副市長托瑞斯-斯普林格（Maria Torres-Springer）、紐約市聯合勸募會主席波尼亞（Grace Bonilla）、主管衛生與公共服務的前副市長哈左格（Melanie Hartzog），以及政治顧問利奧波德（Elana Leopold）。

曼達尼向媒體表示，未來數月，他與團隊「將打造一個真正能兌現競選承諾的市政府」，「我們將組成能力高強、富有同理心、以誠信為重，且願意像本市數百萬居民一樣努力工作的行政團隊」。

《衛報》指出，麗娜汗在拜登執政時期領導FTC，因積極推動反壟斷執法而聲名鵲起，進步派人士及部分民粹派共和黨人都頗為讚賞。由她領導過渡團隊，是曼達尼的大膽選擇。

曼達尼週三在當選後首次接受電視專訪時也強調，他急於為執政做準備：「我們有責任在1月1日就立即開始交付成果。我們還有57天，這57天都必須投入準備。」

曼達尼1991年出生於非洲烏干達，父母是印度裔哥倫比亞大學政治學者馬穆德．曼達尼（Mahmood Mamdani）及知名電影製片人米拉．奈爾（Mira Nair），他在7歲時全家移民美國。他將成為紐約史上首位穆斯林市長、首位南亞裔市長、首位出生於非洲的市長，同時也是百年來最年輕的市長。

不過，紐約新政府將面臨巨大壓力，包括來自川普的阻撓。川普週三接受福斯新聞（Foxnews）專訪時說，他希望紐約市發展良好，也樂於與曼達尼對話，但曼達尼必須主動聯繫，「他必須尊重華府」。川普稱，若曼達尼拒絕與華府合作，紐約市可能失去聯邦政府資金。

川普曾多次威脅，若曼達尼當選，將削減紐約的聯邦資金。同樣在紐約皇后區成長的川普曾在Truth Social平台發文寫道，如果曼達尼勝選，「我極可能只會提供最低限度、法律要求的聯邦補助」。川普也常稱曼達尼是「共產主義者」。

根據紐約州主計長分析，紐約市2026財政年度預算中約有74億美元來自聯邦資金，佔總支出的6.4%。

本次選戰也因大量反穆斯林攻擊而蒙上陰影，這些評論不僅來自保守派，甚至連民主黨內都有類似聲音。「有組織仇恨研究中心」（Center for the Study of Organized Hate）11月報告指出，X平台上對曼達尼的恐穆斯林攻擊貼文，在9月至10月間大增逾4.5倍，其中逾7成內容標註「恐怖份子」。

曼達尼承認，他未來面對的重大挑戰包括市府的官僚體系，以及有敵意的川普政府。但他表示有信心兌現政見，也將試圖跨越政治分歧團結紐約人，「無論政治立場如何，我們面對的是相同的生活問題」。

曼丹尼競選政見的左派色彩鮮明，包括凍漲受管制公寓的租金、免費公車、普及托育、市府經營超市，財源則來自提高企業與富人稅收。他的競選募款超過2000萬美元，主要來自小額捐款，平均每筆捐款金額為創紀錄的80美元。

