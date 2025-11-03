紐約市長選戰倒數！歐巴馬熱線挺「穆斯林新星」 川普怒批「共產黨員」：當選就扣留聯邦補助金

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

美國紐約市長選戰進入白熱化階段，年僅34歲的穆斯林州議員曼丹尼（Zohran Mamdani）以主打「民主社會主義」政見急速竄紅，不僅年輕選民支持度高漲，更獲得前總統歐巴馬（Barack Obama）親自致電鼓勵。然而，現任總統川普（Donald Trump）則毫不客氣批評他是「共產黨員」，甚至揚言若他當選，將凍結紐約市聯邦資金。

美國紐約市長選戰進入白熱化階段，年僅34歲的穆斯林州議員曼丹尼（Zohran Mamdani）以主打「民主社會主義」政見急速竄紅。（圖／美聯社）

消息人士透露，歐巴馬在選舉前夕特地致電曼丹尼，兩人通話約30分鐘。歐巴馬對這位穆斯林新星的競選策略大表讚賞，並開玩笑自嘲過去的政治失誤，稱讚曼丹尼「在強烈聚光燈下幾乎沒犯錯」。

廣告 廣告

歐巴馬還表示，若曼丹尼成功入主紐約市府，願意提供經驗協助籌組團隊，推動「讓城市更可負擔」的政策。雖然歐巴馬未正式背書，但這已是他與曼丹尼自民主黨初選後的第2次對話。曼丹尼回應了對歐巴馬的感謝，稱自己許多關於反伊斯蘭恐懼的演講靈感，正源自歐巴馬早年關於種族議題的演說。

曼丹尼的聲勢來自年輕族群的強力動員。其團隊表示，全美已有超過9萬名志工參與助選。《法新社》指出，根據奎尼匹克大學（Quinnipiac University）最新民調，曼丹尼以43%支持度暫居領先，前州長庫默（Andrew Cuomo）以33%居次，共和黨候選人席瓦（Curtis Sliwa）僅得14%。面對民調劣勢，川普怒嗆曼丹尼是「共產黨員」，並威脅若他勝選，白宮將扣留對紐約市的聯邦補助金。

哥倫比亞大學（Columbia University）政治學教授米契爾（Lincoln Mitchell）分析指出，曼丹尼的崛起反映美國年輕世代的政治轉向，是一位非比尋常的政治人物，「一個在美國最大城市出現的強烈反川普聲音，本身就會成為新聞。」

隨著曼丹尼支持度飆升，民主黨內部分歧也逐漸浮上檯面。紐約州州長侯可（Kathy Hochul）日前現身助選，但剛上台就被群眾以「向富人課稅！」口號報以噓聲。民主黨內重量級人物如參議員舒默（Chuck Schumer）與眾議院領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）仍未表態支持，顯示主流派對這位「民主社會主義新星」仍抱持觀望態度。

更多FTNN新聞網報導

曾被懸賞3億…如今是美國座上賓！ 敘利亞總統夏拉10日訪美與川普會談

美國政府停擺滿月衝擊航空！機場萬聖節鬧航管員荒 航班大規模延誤、取消

共和黨5票倒戈！美參院通過表決 推翻川普對巴西50%關稅

