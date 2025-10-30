紐約市長選戰 年長者主導投票 有利葛謨

根據紐約市選舉委員會的數據，截至28日結束，共有29萬7718人提前投票，已超過四年前九天提前投票期的16萬9879人。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市市長選舉正逐漸演變成一場世代之爭。盡管年輕選民的參與人數在持續增加，提前投票數據顯示，正回歸以年長選民為主體的模式，對於前州長葛謨(Andrew Cuomo)無疑是利好消息。同時，曼達尼(Zohran Mamdani)的免費公車計畫29日也遭大都會運輸署(MTA)主席潑了一盆冷水。

根據市選舉委員會的數據，截至28日結束，共有29萬7718人提前投票，已超過四年前九天提前投票期的16萬9879人，顯示這次大選競爭異常激烈，選民參與度也很高。目前，55歲及以上選民占提前投票總數的略超過51%，其中65至74歲選民占單一最大比例。

25至34歲的年輕選民占提前投票總數的16%。但在28日，這個年齡段的選民占當日投票的近18%，首次超過55至64歲選民的17%，顯示年輕選民在本輪提前投票中占比開始增大。

但一位選民投票專家警告，不能過度解讀提前投票數字，因為此前只有2021年的一次市長選舉曾提前投票。截至目前，民主黨選民占提前投票總數的74%，共和黨約13%，無黨派選民約11%。

年長選民的主導態勢對於葛謨來說無疑是好消息。民調顯示，他在年長選民中占優。葛謨陣營分析師估計，最終投票率可能達到190萬至220萬人。

曼哈頓華埠民主黨第65選區D區領袖于金山表示，55歲以上年長者投票率高一直是紐約市的常態，但不能僅憑此推斷葛謨勝券在握。但從曼哈頓華埠的觀察來看，「很多來諮詢、尋求投票幫助的選民都是支持葛謨的。」于金山指出，年輕選民較為理想主義，而年長者閱歷豐富，因此投票選擇存在差異。

曼達尼靠著免費公車、凍租、免費托育等政策在年輕選民中引發熱烈響應，但這一系列政策的可行性卻屢遭質疑。曼達尼估計，若推行免費公車，為彌補MTA損失，市府每年需支出超過6億3000萬元。但MTA主席利博(Lieber)警告表示，這一政策的實際成本可能遠高於預期，並涉及公交資源與運營的複雜問題。

利博表示，除了資金問題，免費公車還涉及數年的審查過程，甚至需獲得MTA債券持有人批准，這些債券持有人向MTA提供大型建設項目貸款，並部分依靠交通票費獲得償還。

