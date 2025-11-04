紐約市長選舉全美矚目 (圖)

論壇中心／邱暐琪報導新任國民黨主席鄭麗文近日在外媒專訪中公開批評「國防預算3%的GDP太多了」，她認為「台海關係可以透過非軍事的方式來化解」，被外界質疑是在弱化台灣。對此，民進黨立委王定宇在《台灣最前線》節目中指出，國家明年總預算、國防預算，恐因兩大因素而被受影響。王定宇透露，在鄭麗文尚未當選國民黨主席之前，國民黨的幾位立法委員在一場外交場合上，向作東的一位對台灣非常重要的外交官掛保證，一定支持國防預算，如今，鄭麗文卻公開嫌國防預算太多。國防預算到底會不會受影響，與鄭麗文會不會和國民黨立院黨團總召傅崐萁合作，將會是一個指標。王定宇直言，正常立法院每年9月30日前就應該付委的總預算，但至今明年的年度預算農業、文化、教育等都還沒付委，更遑論還有一個很重要的國防整體提升的大筆的特別預算，國家整體預算恐將停擺。當時國民黨的幾位立法委員還向外交官掛保證，現在尷尬了，國家預算恐怕最後取決於，鄭麗文背後的中國勢力，要下多少資源給鄭麗文，鄭麗文就有多少資源與力量，可以控制國民黨底下這些幕僚。原文出處：最前線(影)／鄭麗文為資源弱化台？藍委無自主權？王定宇破解國共關係鏈！ 更多民視新聞報導藍推不在籍投票再惹議 林楚茵批放行中共介選：國民黨忘了昨天的痛？稱普丁非獨裁者遭歐洲駐台機構封殺？ 鄭麗文：完全子虛烏有鄭麗文「普丁非獨裁」延燒！ 吳靜怡批：若藍營執政恐動搖台灣同盟

民視影音 ・ 3 小時前