紐約市長選舉川普挺古莫 威脅曼達尼勝選砍撥款
美國共和黨籍總統川普(Donald Trump)3日表示，如果民主黨候選人曼達尼(Zohran Mamdani)贏得紐約市(New York City)的市長選舉，他將會限制對這座城市的聯邦資金，他並呼籲支持者把票投給前紐約州長古莫(Andrew Cuomo)。
川普在「真實社群」(Truth Social)發文說，一旦曼達尼勝選，除了規定的最低限度之外，他非常可能不會對紐約市提供聯邦資金。
紐約市將在4日投票選出市長，根據民調，民主黨紐約州眾議員曼達尼的支持度，領先獨立參選的古莫、以及共和黨候選人斯里瓦(Curtis Sliwa)。
古莫在民主黨初選敗給曼達尼之後，以獨立候選人身份參選；而斯里瓦則是民間巡邏隊「守護天使」(Guardian Angels)的創辦人。
川普發文說，投票給斯里瓦只會對曼達尼有利，呼籲支持者轉而支持古莫。「不論你個人是否喜歡古莫，你其實別無選擇。你必須投給他，並希望他能有出色的表現」。
曼達尼出生於烏干達，他在6月24日的民主黨初選中獲得壓倒性勝利，令政治觀察家感到驚訝。而川普在整個紐約市長的競選過程中抨擊曼達尼，甚至將自稱為民主社會主義者的曼達尼形容為共產主義者。
紐約市為期9天的提前現場投票已在2日結束，有超過73萬5千人完成了投票，這個數字是另外唯一一次准許提前投票的2021年的4倍以上。
雖然這個票數仍遠低於去年總統大選提前現場投票的將近110萬票，但在2日的提前投票最後一天，仍有部份投票站湧入人群。在布魯克林(Brooklyn)的一處投票站就出現大排長龍，有人花了一小時才投完票。
