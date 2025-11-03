紐約市長選舉明登場！左派議員曼達尼民調領先 川普嗆當選撤聯邦補助

編譯林浩博／綜合報導

美國「大蘋果」紐約市，當地時間４日將選出新市長！三名候選人當中，代表民主黨的34歲左派議員曼達尼（Zohran Mamdani），民調遙遙領先，有望成為紐約市有史以來最年輕市長，同時也是首位南亞裔與穆斯林市長。不過，自稱「社會主義者」的曼達尼上台，恐怕一開始就面臨艱鉅挑戰，因為美國總統川普已放話，若紐約市膽敢選出曼達尼當市長，他就會撤回聯邦資金補助。

民主黨紐約市長候選人曼達尼，34歲的他，有望成為最年輕紐約市長。（圖／翻攝自X平台 @ZohranKMamdani）

「共產主義者」

曼達尼曾當過嘻哈歌手，也做過防止房屋遭法拍的輔導員，幾個月前他也只是沒沒無聞的紐約州眾議員，但如今他卻極可能成為紐約市長，掌管1160億美元的鉅額預算，還得遭受來自全球的檢視。

BBC ２日報導，即便民主黨聲勢低迷，黨員人數跌至史上最低，曼達尼仍憑藉社群影片瘋傳，與網紅合作增加曝光度，成功接觸不同選民，逆勢崛起。

曼達尼一躍成為代表全美左派民主黨人的政治明星，他與黨內建制派，卻關係不睦。曼達尼自稱「民主社會主義者」（democratic socialist），這稱謂未有明確定義，但基本上即指為勞工發聲，而非站在企業立場。曼達尼承諾，他會向富豪課稅，由他們承擔福利開支的費用。這種側重財富重分配的政策，與進步派參議員桑德斯（Bernie Sanders）、眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）一致，這兩人也常為曼達尼站台、拉抬聲勢。

共和黨籍的富豪總統川普與曼達尼不對盤，他數次痛批對方是個「共產主義者」。川普接受CBS節目《60分鐘》專訪就稱，曼達尼是「共產主義者，不是社會主義者」，抨擊他「遠比社會主義者糟糕」。

川普說道：「身為總統，我很難想像給予紐約許多錢，因為若是由共產主義者管理紐約，你這樣做也只是浪費你花在那裡的錢。」

川普先前即放話，如果紐約選出了「共產主義者」上台，他就會撤回補助用的聯邦資金。

曼達尼在紐約市長選舉的最大對手，是黨內初選輸給他、退黨獨立參選的前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。古莫批評曼達尼反商，終將害死紐約。曼達尼則反批古莫是川普的傀儡。共和黨參選人斯留瓦（Curtis Sliwa）在最後一場電視辯論嘲諷兩人，戲稱曼達尼經驗不足，資歷短到寫在餐巾就足夠，而古莫犯下的錯誤，多到要用城市的圖書館來裝。

房租凍漲與公車免費

不過，物價飆漲壓得市民喘不過氣，聚焦民生與民眾負擔的曼達尼，自然在選民之中吃香。有選民就告訴BBC，生活成本持續攀高，「我們都想要住得起的城市」。

曼達尼的政見主打，從富豪與企業加徵新稅，以支應擴大的社福開支，包括全民兒童照護、免費公車與房租凍漲。曼達尼堅稱，徵收金額將達90億美元之多，但部分智庫質疑金額對不上。

曼達尼想徵收新稅，也須獲得同黨紐約州長侯可（Kathy Hochul）與州議會支持，才能夠實施。侯可雖然背書曼達尼代表黨參選，卻明確表態反對增稅。至於花費恐高達50億美元的全民兒童照護，侯可稱她願意與曼達尼合作。

民主黨內的建制派憂心，曼達尼在風氣自由的紐約能勝選，但放眼全美，正當川普給黨打上「社會主義」標籤，曼達尼的「極端觀點」(民主黨眾議員戈特海默語)，恐怕正成為共和黨的箭靶。像是2024年總統大選，部分古巴裔與委內瑞拉裔選民，就是因為反感於左派標籤，不願支持民主黨，而改投川普。代表紐約州的美國參院民主黨參院領袖舒默（Chuck Schumer）就仍未替曼達尼背書，眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）是到選戰最後關頭，才表態支持。

曼哈頓的華爾街大亨，在曼達尼6月黨內初選勝出後，大都心情鬱悶，一些人甚至揚言要離開紐約市。但隨著時間推移，華爾街也從驚慌失措，轉變為願意合作。像是摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon ）就稱，若曼達尼當選，他會提供幫助。房地產商古瑞爾（Jeffrey Gural）則擔憂，凍漲房租反倒將傷及租戶，對富人課稅會嚇跑高收入群體。但古瑞爾與曼達尼見面，稱他願意支持兒童照護項目。

商界對曼達尼所以態度轉變，原因之一是他主動與對方會面。10月14日經珠寶商畢塔 (Alexis Bittar)牽線，曼達尼與40名商業領袖餐敘。他們當中超過一半是猶太人，多數抱持觀望或反對曼達尼。對於曼達尼的管理經驗、政策對商業的影響、政策財源，都有所疑問。

但畢塔告訴BBC，「我認為他成功跨了過去」，「關於他一件了不起的事情是，他對他們的提問，都不可置信地擁有答案，而且他認真地予以回答」。

出版時間：11/3 16:10

更新時間：11/4 5:45

