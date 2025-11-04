紐約市長選舉 曼達尼當選機率高 (圖)
紐約市長選舉全美矚目，曼哈頓一處大型看板顯示，曼達尼當選紐約市長的機率遠超過競爭者古莫。
中央社記者廖漢原紐約攝 114年11月4日
