紐約市、維吉尼亞等三場選舉今登場，「期中必敗魔咒」讓川普好焦慮！白宮宴請共和黨人，警告「選戰一定要贏，否則『左派瘋子』會毀了一切」

川普11月4日將迎來第二任期首場民意考驗。維吉尼亞與紐澤西兩州州長選舉，成了觀察他執政風向的前哨戰。川普擔心重演期中選舉慘敗的魔咒，親自下場催票、批評對手都是「激進左派」。共和黨想靠「挺川普」穩住基本盤，民主黨則以「反川情緒」催票，希望趁機上位。CNN指出，這場地方選舉雖規模不大，卻可能預告明年期中選舉走勢。最新民調則顯示，川普在白人與拉丁裔選民中的支持率同步下滑，而民主黨候選人在兩州皆暫居上風。

地方選舉即將登場，川普陷「選前焦慮」

本週二（11月4日），川普將迎來第二任期的第一場民意考驗。這場「小年選舉」是地方選戰，卻被白宮視為全國政治的風向球。維吉尼亞與紐澤西將選出新任州長，加州「50號提案」（Proposition 50）的投票結果將決定是否重新劃分國會選區，紐約則選出下一任市長。這些州的結果，將是川普重返白宮後，外界評價他執政表現的第一個參考指標。

紐約市長候選人為民主黨的紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）、獨立參選的前紐約州長郭謨（Andrew Cuomo）與共和黨候選人律師斯里瓦（Curtis Sliwa）。曼達尼的鮮明左派立場被川普評為「共產黨」、他原來的民調領先幅度近日雖然縮小，仍以2位數大幅超前郭謨與斯里瓦，如果當選將成為紐約史上首位穆斯林與第2年輕的市長。

CNN指出，面對選前不確定的局勢，川普顯得異常焦慮。上月底川普在白宮談到歷任總統幾乎都在期中選舉遭遇反撲，感嘆道：「我們創下了前所未有的成功紀錄，但不知為什麼，在期中選舉總是會輸，這說不通啊。」

川普在玫瑰園與共和黨參議員共進午餐時，再次提醒黨內必須全力以赴，「我們一定要贏，否則那些激進左派瘋子會把我們做的一切都毀掉。到時候紐約可能會出個共產黨市長，你敢相信嗎？」

一名川普高級顧問匿名向CNN透露，總統對這次選舉的關注「近乎執著」，他深怕重演第一次執政時的慘痛經驗——2017年，民主黨先後奪下維吉尼亞與紐澤西兩州州長席次，隔年更以壓倒性優勢拿下眾議院控制權，隨後對他發動連串調查與彈劾。這回，川普下定決心，不再讓歷史重演。

《經濟學人》指出，這類「非大選年」投票雖然規模小、投票率低，卻常透露出下一次全國選舉的政治氣候。2017與2021年的維吉尼亞州長選舉，都曾準確預告隔年國會選舉的趨勢。如今這場期中前哨戰，不只攸關地方政權，也將檢驗川普能否穩住民心。

兩州州長選舉打頭陣，川普親自助選

川普的目光始終緊盯著維吉尼亞與紐澤西，白宮幕僚透露，川普要求即時追蹤投票進展，甚至撥款支援地方選民動員。他全力押寶紐澤西州的共和黨候選人西塔瑞利（Jack Ciattarelli），但在維吉尼亞的態度則明顯保留，因該州共和黨候選人、副州長厄爾西爾斯（Winsome Earle-Sears）民調落後、勝算較低，恐怕會輸給民主黨前聯邦眾議員史班伯格（Abigail Spanberger）。

CNN報導，川普在公開場合不斷為紐澤西造勢，自信宣稱「那裡的人喜歡我」，並強調自己在當地擁有高爾夫球場，夏天經常去度假，並稱「紐澤西很快就會變成共和黨州」。這次選舉的主戰場，是他支持的西塔瑞利與民主黨對手薛洛（Mikie Sherrill）之間的對決。

從去年選舉的數據來看，川普確實在該州有所斬獲。2024年他僅以6個百分點落後賀錦麗（Kamala Harris），比2020年輸給拜登的16個百分點差距縮小許多。不過，民主黨仍握有超過80萬張的選民登記優勢，依然遙遙領先，而且紐澤西州為民主黨傳統選區，歷屆總統與州長選舉多由民主黨獲得多數選票。

維吉尼亞州則聚集大量聯邦員工、現役軍人與政府承包商，正飽受政府關門的衝擊。川普在2024年雖拉近與民主黨的差距，仍以6個百分點敗給賀錦麗。這次民主黨候選人史潘柏格（Abigail Spanberger）在所有民調中保持領先，平均幅度約9.6個百分點。民調顯示，維州選民對川普印象負面，在2024年投票者中他的淨支持率則僅為負13.9。

「一切都繞著川普轉」

CNN指出，川普的名字雖不在選票上，卻仍主導整場選舉氣氛。共和黨策略師坦言，如果能直接把川普的名字印在選票上，他們會更有信心重建「川普聯盟」，為黨內候選人開闢勝利之路。兩黨的選舉策略幾乎全圍繞著川普展開：民主黨以「反川普情緒」凝聚支持者；共和黨則靠「挺川普」動員基本盤，發動過去投票率低的支持者。

在維吉尼亞的亞歷山卓市，一名民主黨選民溫特費爾德（Neil Wintfeld）在史潘柏格的造勢場合說：「川普總統讓人負面情緒高漲，很多人正是因為看不下他破壞制度的那一套，才被逼得出來投票。」

在共和黨支持者中，也有人厭倦選舉永遠繞著川普轉。共和黨選民考克斯（Sharon Cox）曾三度投票支持川普，這次她在維州提前投票後說：「現在什麼都圍著川普轉。我知道不可能人人都喜歡他，也不可能人人都喜歡民主黨，但仇恨該結束了，國家該往前走。」

《經濟學人》指出，選民對川普的耐心已近極限，這股變化已反映在維吉尼亞與紐澤西的選情中。最新民調顯示，川普在白人選民中的淨支持率下滑17個百分點，在拉丁裔中更重挫百分之28。兩州民主黨候選人皆保持領先，其中紐澤西的薛洛在拉丁裔族群中領先近30個百分點。

2025年川普在不同族群中的淨支持率。（經濟學人）

若民主黨在維吉尼亞與紐澤西勝出，將凸顯川普與共和黨正面臨逆風；若共和黨拿下一州或兩州，則顯示民主黨可能高估了「川普對共和黨的拖累效應」。共和黨候選人西塔瑞利在造勢場合調侃對手薛洛，嘲諷她凡事都怪川普：「要是回家路上車子爆胎，她也會怪總統。」民主黨則想趁選民對政府早期不滿的浪潮，給川普的第二任期來個當頭棒喝。

兩黨寄望重劃選區，布局期中選舉

選前最後一個週末，川普留在佛州海湖莊園，遠離兩個關鍵戰場州；前總統歐巴馬親赴維吉尼亞與紐澤西為民主黨催票。他在紐瓦克造勢時直言，美國正陷入黑暗時期，「白宮每天都在端出一批違法、草率、惡意、甚至瘋狂的舉動。」

CNN指出，川普把這場地方選舉視為期中選舉的前哨戰，更當作提前重塑國會版圖的機會。川普趁機在共和黨執政州主導「選區重劃戰」：德州率先劃出有利版圖，預估可新增多達五席共和黨眾議員；北卡羅來納、密蘇里緊跟其後，印第安納與堪薩斯也在推動相同策略。川普的目標很明確——利用制度優勢擴大國會席次。

民主黨陣營則選擇正面迎戰。加州以「50號提案」發起公投，試圖重新劃分國會選區，抵銷共和黨的重劃效應；民主黨執政的維吉尼亞州通過憲法修正案草案，準備啟動相同程序，伊利諾州部分黨內領袖也在研究調整地圖的可能性。

「如果你有個超偉大的總統任期，照理說期中選舉也該贏啊，」川普在玫瑰園說。他已把目光放在期中選舉，卻對近百年來總統政黨幾乎都在期中失利感到困惑。「也許這裡有什麼黑暗又複雜的心理作用吧——人們就是想投給另一邊。我也搞不懂為什麼。」

