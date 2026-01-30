紐約市2歲班將試行 首批4學區鎖定社區與家庭托育 公校暫不參與

紐約市即將自9月起試行的兩歲班托育計畫，將鎖定社區與家庭托育中心，公校暫不參與。(美聯社)

紐約市教育局幼兒教育部門(DECE)29日舉行針對家長的線上分享會，就即將推行的兩歲班(2K)托育計畫釋出關鍵訊息。官方表示，這一計畫將分階段推行，目前正在敲定在即將到來的學年、即今年9月起首批試行兩歲班托育的四個學區，試行將鎖定社區與家庭托育中心，公校暫不參與。

市幼兒教育部門能力建構與家庭參與主管胡克絲(Sonya Hooks)在會上指出，雖然市府的長期目標是實現兩歲普惠托育(Universal)，即讓所有居住在紐約市的兩歲兒童皆有資格入學，但全面推廣將是一個多年期的過程。

針對家長最關心的試行細節，她透露，目前正在最終確認「首批四個學區」的名單，同時也在研議哪些學童具備申請資格。她承諾，將為家長簡化申請流程，且一旦敲定試行項目的申請細節，將會廣泛發布資訊，確保家長能及時為孩子爭取到這項早教資源。

市教育局教育行政分析師格林伯格(Michael Greenberg)在回應名額與時間表時進一步補充，官方正在規畫首輪2000個名額的申請流程。目前的計畫是將兩歲半托育的試行地點設在「社區組織」(CBOs)和「家庭托育中心」(Family Child Care Centers)，並不會設在公立學校(District Schools)內。

分享會共有逾百位家長參與，反饋積極。有華人家長在會議上說，目前的早教中心托育菜單，充斥著炸物與加工食品，希望學校能提供更多綠色蔬菜與新鮮食物，而非僅僅是雞塊。格林伯格對此回應，在與機構簽訂合約時會將確保兒童食用健康食品列入考量。

針對師資品質，部分家長傾向於有經驗的教師勝過有學位但無經驗者，同時也有強烈呼聲要求落實社區組織中教師的「薪資平權」(Pay Parity)問題。通常，社區組織同等級教師的薪資要少於公校教師。胡克絲回應，官方已意識到薪資公平與確保合格師資的重要性，這將是系統設計中不可或缺的一環。

多位家長還表示，僅涵蓋標準上課時間(school day)的托育服務無法滿足雙薪家庭需求，建議提供「延長時數」以及「全年無休」服務。此外，還有家長表示，應將遊戲置於課程的核心，並反對僵化的腳本式教學，以及戶外活動空間不足等。

