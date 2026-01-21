紐約布碌崙假快遞員光天化日持槍入室搶劫 警通緝
新年剛過，布碌崙(布魯克林)卡納西(Canarsie)發生了一起歹徒冒充快遞員持槍入室搶劫案，所幸的是歹徒沒能搶得財物，但其中一名受害者被打傷。警方已公布嫌犯圖像，予以通緝。警方希望知情者及時提供信息，早日將嫌犯捉拿歸案。
根據警方的報告，該案發生在18日(周日)上午約8時25分左右，案發地點在布碌崙東92街交J大道附近。當時一名男子偽裝成快遞員，敲開了一戶住宅的門，該房屋內住著一名36歲女性和一名29歲男性。歹徒敲開門後強行闖入住宅索要錢財，並亮出槍枝，毆打了一名29歲男性受害者的臉部，但歹徒未能搶走任何財物。
案發後嫌犯徒步逃離現場，去向不明。29歲受害者臉部被打後，出現輕微擦傷和瘀傷，但沒有在現場接受醫治。
警方在公布嫌犯照片的同時說，也公布了嫌犯在受害者住宅中翻箱倒櫃的影片。影片顯示，搶匪甚至掀開受害者家中的床墊尋找錢財。
根據警方描述，這名搶匪最後一次出現時身穿灰色運動衫、黑色運動褲和白色運動鞋。
警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
更多世界日報報導
別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」
華女導演「以車為家」車被偷、家當盡失 後續更離譜...
貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 240
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 1 天前 ・ 189
蘆洲逆子狂砍父母37刀！移送地檢署家屬狂敲車窗怒嗆「畜生」
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導新北市蘆洲區一名37歲廖姓男子，疑似不滿每月零用錢太少，涉嫌本（1）月17日持刀在住宅狂砍父母37刀，導致2人倒臥血泊傷重不治；警方18日獲報後立即鎖定犯嫌，昨（19）日晚間在新莊將其上銬逮捕，並移送至蘆洲分局偵辦。歷經警方偵訊後，全案依殺害直系血親罪嫌移送至新北地檢署複訊。值得注意的是，當嫌犯搭車準備前往地檢署時，就有受害家屬狂敲打車窗罵對方「畜生」，相關畫面也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 26
蘆洲逆子砍殺父母！親友捶車怒吼：畜生、垃圾 兇手摀臉不敢面對
新北蘆洲區17日發生駭人弒親血案，男子廖聰賢（36歲）不滿父母親每個月僅給他5000元零花錢，雙方發生爭執，廖男遂持開山刀砍殺雙親致死。廖男昨天在新莊落網，警方今天（20日）依殺害直系血親尊親屬罪移送辦，死者親友情緒激動，欲動手教訓坐在警車內的兇嫌，因車門緊閉無法如願，不斷向兇嫌怒吼「畜生、出來啦、垃圾！」，廖嫌躲在車內雙手摀臉，不敢面對親友。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
勝利疑現身柬埔寨與「太子集團」等犯罪組織開趴！他憂恐重演Burning Sun
前南韓男團BIGBANG成員勝利2019年在「Burning Sun」夜店醜聞後退出演藝圈，並因涉犯仲介性交易、賭博等罪名遭到判刑，不過，他在出獄之後近日被目擊現身柬埔寨，甚至傳出他接觸犯罪組織「太子集團」，疑似想在當地打造類似「Burning Sun」的場所，引發熱議。太報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
誇張! 拖吊途中撕封條上車 男謊稱在車上睡覺罪加一等
中部中心／陳嫈其、邱俊超、羅宇翔 苗栗報導苗栗市發生一起想規避拖吊費的誇張行徑，有男子違規停車，遭到拖吊。竟然趁拖吊車停等紅燈時，自行撕毀封條、跳上被拖吊的車，還謊稱自己在車上睡覺，企圖規避拖吊費，結果調閱行車紀錄器，戳破謊言，不只沒省到錢，還惹上刑責。誇張! 趁拖吊車停等紅燈 車主當場撕封條上車（圖／翻攝畫面）畫面中，拖吊車，拖著違停小客車準備返場，停等紅燈時，後方白色轎車副駕駛座，突然，走下一名男子，直奔被拖吊的車輛，當場撕掉封條、鑽進駕駛座。光天化日下，男子就這樣，偷偷跳上被拖吊的駕駛座上，一路坐回拖吊場，還辯稱自己原本就在車內睡覺，試圖規避拖吊費用。不過警方調閱行車記錄器，清楚拍下他自行撕封條上車的過程。拖吊途中上車! 男子謊稱在車內睡覺 遭行車紀錄器打臉（圖／民視新聞）事發就在20日上午9點半，當時車主違規紅線停車，警察來了，車門都有貼上封條，車輛上架，準備拖走。卻在行經苗栗市中華路，遇上男子離譜闖入。原本想省一條拖吊費，現在罪加一等。警方表示，男子不只得繳違停罰單與拖吊費，撕毀封條更涉及刑法"損壞公務員封印罪"。想鑽漏洞省錢，結果卻是害慘自己。原文出處：誇張！ 拖吊途中撕封條上車 男謊稱「在車上睡覺」遭行車紀錄器打臉 更多民視新聞報導疑煞車失靈連環撞! 70噸吊臂車直衝路邊汽機車好萌! 非洲"蘇卡達象龜" 飼主打造"沙子樂園"助繁衍佯裝買家! 縣政顧問逮"賣狗肉"移工 動保所:最高罰25萬民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
轎車"擋社區停車場前"半小時 警經過處理"沒開單"惹議
社會中心／李豫翰、蔡承翰 台北報導台北市大安區熱鬧的東區巷弄，在19號下午有一輛車大喇喇停在社區大樓的停車場前，至少半個小時，裡頭車出不來，狂按喇叭都沒辦法，就在這時，有員警騎車經過，趕快處理違停，但由於當時在處理其他案件，沒帶開單機，開不了單，被民眾PO網質疑。黑色轎車擋在社區車庫前，大家左等右等，急得像熱鍋上的螞蟻，往裡頭看，有輛白色轎車出不來，看到員警經過，趕快攔轎申冤。店家想到都很無奈，這起紅線當停車格的誇張事件，就在19號下午3點多，台北市大安區敦化南路一段190巷弄內，民眾拍下過程PO網，這輛黑車至少停了超過半小時，不僅阻礙交通，還影響社區出入，就有人質疑警方明明在場，為何不開單。轎車"擋社區停車場前"半小時 警經過處理"沒開單"惹議（圖／Threads）社區管理員幫忙緩頰，原來這名員警處理其他案件正好路過，趕快幫忙處理違停，先用警用查詢系統透過車牌查到車主電話，但對方沒接，加上身上沒帶開單器，只得請派出所同仁來協助開單，偏偏就在這時，車主出現了，頻頻跟大家道歉，開車離開。轎車"擋社區停車場前"半小時 警經過處理"沒開單"惹議（圖／民視新聞）紅線違停，警方可以開單舉發最高1200元罰鍰，但大多數情況，員警都會以勸導為主，除非車主遲遲沒現身、或態度不佳，才會開單處理，這回員警不是不開，而是處理其他案件，沒帶開單機，車主幸運躲過開罰命運，但下次還是乖乖找停車場，才不會造成大家麻煩。原文出處：轎車"擋社區停車場前"半小時 警經過處理"沒開單"惹議 更多民視新聞報導不配為人父母！台中媽囚21歲小女兒2年「電線纏繞餓死」 母、父一併起訴獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬罷免亮票惹出大麻煩！北院判決出爐 趙少康驚喊：沒坐過牢去關算了民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
米倉涼子遭日本警方函送 檢方評估是否進行後續動作
日本女星米倉涼子因涉嫌違反麻藥取締法，今天傳出已遭警方以函送移送檢方。關東信越厚生局麻藥取締部表示，去年夏天因接獲線索，對米倉涼子與一名阿根廷籍男性友人的住處進行搜索，當場並查扣疑似藥物，經鑑定確認屬違禁品，日前米倉涼子曾表示已配合調查，沒想到今天竟傳出新進展。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 37
太感人！省吃儉用「棺材本」全捐健保 單身7旬嬤一次捐百萬
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 太感人！省吃儉用的「棺材本」全用來幫助弱勢家庭繳清健保欠費。健保署台北業務組今（20）日公布，在去年12月下旬，接獲一筆百萬善款匯入健保愛心專戶，由於單筆百萬捐款近年少見，健保署同仁前往訪視才發現，原來是一名70多歲女士，公務員退休的她，長期固定就醫，感念健保想要回饋，這才把平常慢慢積累存下的百萬一次捐出，直呼「比放...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
勞退新制補漏洞！月退選錯30天可改 勞工欲自提雇主拒繳恐挨罰
勞動部今（20）日預告修正《勞工退休金條例施行細則》，針對雇主拒絕代收代繳勞工自願提繳退休金、請領方式誤選無法調整，以及未成年遺屬因逾期無法請領等問題提出改善。根據最新數據顯示，目前適用勞退新制的事業單位約60萬家、勞工人數約783萬人，擁有個人專戶者達1,310萬人。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 8
罕見！健保進帳2筆百萬善款 退休教師：願弱勢家庭度過難關
健保署台北業務組接獲一筆百萬善款匯入愛心專戶，捐款人是一名70多歲退休女公務員。她因高齡經常使用健保資源，深刻體會醫療照護的重要性，決定捐款協助無力繳納健保費的弱勢家庭，保障其就醫權益。值得關注的是，健保署北區業務組同一時間也收到另一筆百萬捐款。該筆捐款來自陳女士，她因感念母親生前罹病期間，長期受到健保醫療體系妥善照護，母親辭世後決定捐款回饋。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
中國圍台軍演也針對它！林宸佑集團吸收飛彈連士官 刺探火箭機敏資料
電視台記者兼主播林宸佑因涉及《國安法》，遭控吸收國軍洩漏機密資料、拍影片效忠中國等，遭到高雄橋頭地檢署搜索，並被羈押禁見。《鏡週刊》今（20）日爆出，林宸佑吸收的對象竟包括飛彈部隊的志願役士官，試圖刺探對美軍購的新型火箭參數等機密資料。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚
社會中心／黃兆康 陳妍霖 胡崇恩 新竹報導台灣非法移工到底有多少？一名泰籍移工''小拉''在台逾期停留一年多，利用臉書PO文，用高薪、工作輕鬆、好賺用詞，吸引4名非法居留的泰國同鄉，一起到工地貼磁磚賺錢，不僅躲在新竹市一處工地內，搭帳篷居住，一人一戶，甚至把鷹架當曬衣場，有如電影版的''寄生上流''，日前被移民署專勤隊當場逮捕。移民署查緝人員，躡手躡腳，在工地內穿梭，甚至還爬上鷹架，新竹專勤隊接獲檢舉，新竹市區一處工地內有非法移工，果不其然....台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚（圖／移民署提供）移民署人員當場查緝詢問「哪一國的？越南的？」被查獲的移工小小聲說，「泰國！」。只見幾個泰籍移工躲在矮牆內，再往裡頭一看，我的媽呀....台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚（圖／移民署提供）「來，起來了，回家啦，都住在這裡喔？」躺在帳篷內睡覺的移工，突然被叫醒，一臉迷迷糊糊，地上鋪滿藍白防水帆布，上面還有帳篷、布袋、行李箱，生活用品、吃食全在地上，不僅1人1戶，加裝門簾、連鷹架都變成曬衣架，5名泰籍移工，為了躲避查緝，直接把工地當成自己家。台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚（圖／移民署提供）移民署中區事務大隊新竹市專勤隊副隊長王懋銓指出，「本隊接獲舉報前往工地查獲5名逾期停留泰籍人士，從事非法工作，該5名泰籍人士為了躲避查察，就在工地內搭起帳篷居住，不僅擺設簡易的生活用品，而且將鷹架當成曬衣場等誇張行徑，儼然是現實版的寄生上流這部影片在台發生，全案經本隊調查後，移送新竹市政府裁處，依就業服務法規定，非法雇主最重可處75萬元罰款，非法仲介最重可處50萬元罰款，另外，意圖營利非法媒介者，可處3年以下有期徒刑，拘役或併科120萬元以下罰金，本署將持續強力查緝非法工作，呼籲民眾請勿以身試法」。移民署查獲，其中一名泰籍移工''小拉''在台逾期停留一年多，利用臉書PO文，用高薪、工作輕鬆、好賺錢等用語，吸引4名非法居留的泰國同鄉，一起到工地貼磁磚賺錢，如今全被查獲，全案將依違反就服法，將小拉裁處10萬，營造公司及雇主也分別被裁處各15萬，全案持續追查還有沒有其他人涉案。原文出處：台版寄生上流! 5名泰籍非法移工躲查緝住工地搭帳棚 更多民視新聞報導男友會幻想「正妹閨蜜」？老司機揭「殘酷真相」！阿蘇火山直升機失事！關鍵20秒靠手機「這功能」求救蘆洲弒雙親命案 逆子廖聰賢被檢聲押禁見民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
41歲勇消詹能傑殉職！還原他脫氧氣罩捨身救人 3度進火災搜救
基隆市安樂區大樓火災2死、4人受傷送醫，一名死者為消防小隊長，殉職小隊長是41歲仁愛分隊成員詹能傑。詹能傑3次進入火場救人，第3次找到受困者余姓女子時，當時她仍有呼吸，小隊長當場把自己的氧氣面罩給余女，自己卻被嗆昏失聯，搜救人員約1小時後找到人，送醫不治殉職。太報 ・ 48 分鐘前 ・ 發表留言
2026展覽必看｜七龍珠、航海王紀念展、埃及之王：法老預售票獨家搶訂 恐龍大復活關渡探險樂園開幕！全台展覽地點、時間、便宜票券一覽
準備好迎接長達20多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理2026最新展覽報你知，讓你寒假、過年假期不無聊，包含全台展覽地點、展期時間、搶便宜票券，這篇最強走春展覽與活動清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！這幾天冷氣團來襲，天氣冷也可以躲室內看展喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 8
蔥油餅夫婦被砍37刀慘死 逆子移送遭親友怒吼「他全程摀臉」
社會中心／徐詩詠報導新北市蘆洲日前發生一起驚悚雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭亂刀砍死，凶手砍殺兩人總共37刀之多。警方追查認為36歲的獨子涉有重嫌，廖男於昨（19）日遭警方逮捕。今（20）日廖嫌在移送過程中，直接用雙手摀住臉，生怕自己真面目曝光。被害者家屬氣憤難平，在一旁徒手敲車窗，怒嗆廖嫌是「畜生、垃圾」。民視 ・ 1 天前 ・ 1
"腳太開"一路碰! 2男捷運爆衝突一路鬧到月台
社會中心／莊立誠 洪國凱 台北報導搭捷運腳開開野也引發衝突！週一晚間，忠孝新生捷運人員獲報，車廂內有兩名男子互相咆哮。員警到場了解後，發現是一名七旬林姓老翁，坐在位子時，一路"腳開開"，不斷碰撞到一旁的江姓男子，擾怒對方，雙方從車廂內吵到月台，一度讓乘客緊張。身穿灰色上衣的男子，站在月台上，大聲咆哮，手還朝著另外一名，穿著藍色牛仔外套的男子，不斷比劃，情緒相當激動。就怕爆發激烈衝突，捷運警察趕緊將兩人隔開。民視記者莊立誠：「來到事發現場當時兩名男子，在車廂內吵得不可開交，事後調查發現，原來他們竟然是為了位子而爭吵。」北捷再傳突發，兩名男子為了座位問題，爆發口角。（圖／民視新聞）乘客：「不知道是什麼狀況，會看一下如果是我可以幫助的範圍，那我可能會看我怎麼樣協助，可是如果情況太複雜的話，我可能會先離開。」乘客：「如果說有什麼樣的爭執的話，我可能就會去按那個警鈴，我不會在不知道任何狀況下，就進去干預他們。」週一晚上十點多，一名江姓男子從台北捷運善導寺站上車後，被一名七旬老翁，要求禮讓座位。不過，江姓男子認為，自己坐在普通座位，而且當時車廂內，還有一堆空位，懷疑對方根本想找碴。沒想到，這名林姓老翁，疑似惱羞成怒，不但就坐在江姓男子的旁邊，還全程"腳開開"，不斷藉機碰撞，兩人當場爆發口角衝突，直到進站忠孝新生，捷運警察才獲報到場。北捷再傳突發，兩名男子為了座位問題，爆發口角。（圖／民視新聞）捷運警察隊第三分隊分隊長黃子豐：「其中一名男子因雙腳張開，另一名男子請他闔腳，雙方疑似有言語爭執，視雙方情緒冷靜後表示互不追究，後續由警方陪同出站。」經過勸說，雙方同意互不追究、各自離去。不過，張文事件才剛滿月，捷運又突發衝突，也讓北捷、警方，不敢掉以輕心。原文出處：「腳太開」一路碰！ 2男捷運爆衝突一路鬧到月台 更多民視新聞報導鄭伊健台劇初體驗"不習慣" 婁峻碩被虧"以為態度不好"春節搭小黃注意！北北基「這期間」將多收30元 司機亂收費得挨罰已婚碩士在「殘障廁所」援交女高中生7次 竟辯：被她牽著鼻子走民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
雲林馬路當賽道騎車競速 兩騎士查扣機車以公共危險法辦
中部中心／蔡松霖 雲林報導雲林警方日前執行斬車專案，查緝改裝車隊有成，這些四輪飆仔落網後，換兩輪騎士鬧事，19日晚間，兩名年輕人在雲林斗六，騎著機車，把馬路當賽道競速炫技，畫面在網路流傳，警方火速抓到人，不僅查扣機車，還以公共危險法辦，罰單三萬元起跳！兩名年輕男子，一人騎一台機車，一個沒戴安全帽，另一個，騎乘的機車，沒掛車牌，兩人就這樣把馬路當賽道，旁邊還有人錄影，拍下囂張行徑高調po網。民眾：「這很危險吧，他沒有戴安全帽，然後這樣子會影響到，大家晚上休息的時間，因為那個車聲那麼大，本來就很安靜的晚上，車聲那麼大，沒辦法睡覺啊。」騎士飆車的地點就在雲林斗六，附近有商家與住宅，排氣管噪音嚴重干擾民眾作息。（圖／民視新聞）影片拍攝地點就在雲林斗六西平路一帶，震耳欲聾的排氣管噪音，嚴重干擾周遭居民安寧。為了遏止飆車歪風，雲林警方日前才大動作收網，將違法改裝車隊法辦，四輪的駕駛落網，換兩輪的來鬧事，警方看到影片後，循線調查，火速找到兩名騎士，當場查扣車輛，檢驗是否有違法改裝。斗六分局副分局長林清豐：「兩名駕駛人將以公共危險罪，移請雲林地檢署偵辦，各項交通違規部分，亦將依影片事實，分別從嚴舉報，處新台幣三萬元以上，九萬元以下罰款。」警方查扣兩輛涉案機車，檢驗是否涉及違法改裝。（圖／民視新聞）兩名騎士年約20歲，年輕氣盛，以為飆車炫技，很帥很炫，結果現在因為涉及刑法公共危險，搭上警車，解鎖完飆車成就，加碼解鎖被移送地檢署的成就！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：雲林馬路當賽道騎車競速 兩騎士查扣機車以公共危險法辦 更多民視新聞報導馬路又見飆車族! 車行"專門違法改裝"遭警破獲躲查緝! 小貨車載無牌機車 赴台72線競速狂飆引擎聲吵! 南投服務區改裝車狂飆遭警攔 車友拍手叫好民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
啃老逆子37刀狠弒雙親! 父母雙手滿佈"防禦性刀傷"
社會中心／綜合報導竟有這樣的逆子！36歲的獨生子長期無業啃老，竟然因為要不到5千元，殘忍連揮37刀，疑似先砍死母親，再殺趕回家的父親。初步相驗，父母雙手滿布刀痕，顯然是驚恐舉起雙手擋刀，遭活活砍死。逆子逃亡還變裝躲藏，但隔天就落網，供稱兩周前買開山刀，證明預謀殺人，依弒親罪法辦。廖姓嫌犯vs.記者：「良心會不會過意不去。」戴著安全帽、口罩，在警方的戒護下，緩緩走進警局。他就是狠心殺害父母的逆子廖聰賢，平時遊手好閒，36歲還無業啃老，只因為要不到5千元痛下殺手！連揮37刀，把雙親活活砍死。法醫高大成：「血跡會那麼多大概就是因為，砍的沒有到要害但是出血量很多，表示被砍的人一直有反抗，所以血一直噴一直噴噴得滿地都是。」逆子1/17日晚間行兇後拿走千元，先騎機車逃跑閒晃，深夜10點丟棄改搭小黃，再徒步逃亡。1/18中午，親友聯繫不到老夫妻，報警破門，才發現這起逆倫血案！過程中外套多次穿脫變裝，並把手機關機，買超商食物坐在路邊果腹，也沒有投宿旅館，直接在路邊長椅倒頭就睡，警方地毯式搜索追，1/19日晚間在街頭發現立刻逮捕！蘆洲啃老逆子３7刀狠弒雙親！ 父母雙手滿佈「防禦性刀傷」（圖／民視新聞）蘆洲警分局副分局長林子翔：「在新莊的巷弄內，我們專案小組發現他的蹤跡，最後上銬將他逮捕。」蘆洲分局副分局長鄭志忠：「掌握犯嫌逃逸地點，以新莊體育館附近為中心，周邊小巷弄徒步移動躲藏。」嫌犯聲稱，因從小被父母打罵到大，長期嚴格管教讓他忍無可忍，早就想殺死父母，兩周前預謀買開山刀放在家，當天他不滿母親長期只給一個月5千元，甚至父親揚言斷掉金援，大吵之下引爆殺機。蘆洲啃老逆子３7刀狠弒雙親！ 父母雙手滿佈「防禦性刀傷」（圖／民視新聞）爸爸至少被砍24刀，媽媽至少13刀，顱骨還被砍到凹裂，週二下午將進一步相驗。正值壯年卻不好好工作，反而怪罪父母不給錢，這樣的逆子，引發公憤！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：蘆洲啃老逆子３7刀狠弒雙親！ 父母雙手滿佈「防禦性刀傷」 更多民視新聞報導罷免亮票惹出大麻煩！北院判決出爐 趙少康驚喊：沒坐過牢去關算了林宸佑百萬泰達幣曝異常金流 中共收買虛擬貨幣成主流蘆洲逆子持開山刀37刀殺害雙親！ 老夫妻徒手擋刀滿手傷痕慘死民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台南新春旅遊攻略 6大旅遊目的地推薦！
台南新春旅遊攻略，圖為頑皮世界春節《馬上有錢紅包牆》檔案照片【旅遊經洪書瑱報導】馬年春節9天連假即將旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發表留言