紐約影評人協會獎／《凶器》瘋癲姨婆獲女配角 《這不只是個間諜故事》巴西男星稱帝創紀錄
奧斯卡獎季正式起跑，紐約影評人協會獎（NYFCC）公布得獎名單，保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》繼哥譚獨立電影獎後再下一城，榮獲最佳影片；巴西電影《這不只是個間諜故事》勇奪最佳男主角、最佳國際影片雙料大獎。
《這不只是個間諜故事》是導演小克雷伯曼東沙繼《殺戮荒村》後，再度榮獲紐約影評人協會獎最佳國際影片，在今年格外激烈的國際影片先獲一籌，獲獎消息傳回巴西，導演第一時間轉發得獎資訊，幽默表示：「好消息，我需要喝一杯！」男主角華格納莫拉（Wagner Moura）則是該協會獎頒發91屆以來，第一位獲影帝殊榮的拉丁裔演員。
抱回最佳女主角的《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne），先前已獲柏林影展最佳主角，如今在紐約影評人協會獎奪獎，在競爭激烈的奧斯卡影后入圍席次卡位的機率大增。另一大驚喜是最佳女配角《凶器》艾美麥蒂根（Amy Madigan），她在片中飾演兒童事件的幕後黑手、古怪的「葛莉蒂絲阿姨」，上次入圍奧斯卡女配角已是30多年前，此次能否以恐怖片《凶器》再獲提名，成為一大看點。
紐約影評人協會獎自1936年成立迄今，由50名成員組成，是美國歷史最悠久的影評人獎項，也是奧斯卡入圍風向球之一。儘管他們的選擇很少與奧斯卡最終得主一致，但成員多傾向選擇深刻、深具層次的作品，且經常避開被視為奧斯卡熱門的作品。
2025紐約影評人協會獎
最佳影片 《一戰再戰》
最佳導演 《只是一場意外》賈法潘納希（Jafar Panahi）
最佳男主角 《這不只是個間諜故事》華格納莫拉（Wagner Moura）
最佳女主角 《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）
最佳男配角 《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）
最佳女配角 《凶器》艾美麥蒂根（Amy Madigan）
最佳劇本 《橫衝直闖》
最佳動畫片 《Kpop 獵魔女團》
最佳攝影 《罪人》
最佳非虛構電影 《My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow》
最佳國際影片 《這不只是個間諜故事》
最佳首部電影 《Eephus》Carson Lund
